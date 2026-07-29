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Aizmirstiet par nezālēm starp bruģakmeņiem! Šīs metodes palīdzēs ilgāk saglabāt celiņus tīrus 0

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Dārzs

Sakopts bruģis ir viena no pirmajām lietām, kas pievērš uzmanību pagalmā. Taču pat visrūpīgāk koptajos celiņos ar laiku starp bruģakmeņiem sāk augt nezāles. Tās ne tikai bojā kopējo skatu, bet arī var veicināt mitruma uzkrāšanos, sūnu veidošanos un pakāpeniski ietekmēt bruģa šuves.

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Lai no nevēlamās veģetācijas atbrīvotos un samazinātu tās atkārtotas parādīšanās iespēju, eksperti iesaka vairākas efektīvas metodes.

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