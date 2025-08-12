#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vērmanes dārzs Rīgā.
Vērmanes dārzs Rīgā.
Foto: Paula Čurkste

LETA
14:57, 11. augusts 2025
Otrdien daudzviet Latvijā, galvenokārt Vidzemē, gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Tuvākā nakts pārsvarā paies bez nokrišņiem, lai gan mākoņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+14 grādi, piekrastē – līdz +17 grādiem.

Dienā palaikam spīdēs saule, lietus mākoņi vairāk skars Vidzemi, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, negaisa laikā gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaiss sasils līdz +19..+23 grādiem.

Rīgā 12.augustā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Termometra stabiņš naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, vietām piepilsētā – līdz +11 grādiem. Dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21, +22 grādiem.

