“Šī produkcija ir kā ieejas vārti uz cigarešu smēķēšanu un uz pāragru nāvi” – Latvijā ceturtdaļa bērnu ir smēķējuši elektronisko cigareti 0
Aromatizētās elektroniskās smēķēšanas ierīces tirgot nedrīkstēs arī turpmāk. Satversmes tiesa lēma, ka ierobežojums vērsts uz jauniešu un sabiedrības veselības aizsardzību, lai samazinātu nikotīna atkarības risku mūsu valstī, kur aromatizēto elektronisko cigarešu lietošana pēdējo gadu laikā augusi visstraujāk. Vairāk skaidrot devās 360TV Ziņas.
Elektronisko cigarešu lietošana Latvijā īpaši iecienīta jauniešu vidū. Lai mazinātu šo tendenci, no janvāra aizliegts tirgot elektronisko cigarešu šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus ar aromatizētājiem. Pret šiem ierobežojumiem Satversmes tiesā vērsās divi uzņēmumi. Tiesa konstatēja, ka regulējums ierobežo uzņēmēju tiesības uz komercdarbību, taču tas darīts ar leģitīmu mērķi — aizsargāt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu veselību.
Satversmes tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits pamato tiesas lēmumu: “Pētījumi norāda, ka nikotīns iedarbojas uz smadzenēm vienlīdz ātri kā heroīns, kokaīns un marihuāna. Tas izraisa spēcīgu atkarību un rada nepieciešamību pēc aizvien lielākām devām.”
Šādu produktu lietošana jaunībā var radīt ilgtermiņa strukturālus un funkcionālas izmaiņas smadzenēs.
Irēna Kucina uzsver: “Šīs produkcijas ražošanas un izgudrošanas ātrums ir neaptverams.”
Eksperti uzsver, ka šādai attīstībai nav viegli izsekot. Jauni produktu veidi parādās ātrāk, nekā iespējams ieviest efektīvus ierobežojumus, un tiem līdzi seko tieši jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Lai mazinātu šo tendenci, tiek apsvērti dažādi ierobežojumi, tostarp augstāka nodokļu likme, tomēr speciālisti uzsver, ka tas būtiski nemazinātu smēķu lietošanu.
