Eksperti ceļ trauksmi. Latvijā drīzumā varētu aizliegt tirgot cigaretes ar filtru 0
Pasaules Veselības organizācija (PVO) vēlas paplašināt aizliegumus un ierobežojumus cigarešu smēķētājiem. Tā ir sagatavojusi jaunus priekšlikumus par vispārēju cigarešu filtru aizliegšanu un jaunus ierobežojumus tabakas izstrādājumu tirdzniecībai veikalos, ko atbalsta arī Eiropas Komisija (EK), ziņo viens lielākajiem un populārākajiem Polijas dienas laikrakstiem Fakt.
Eksperti gan ceļ trauksmi, ka jaunie ierobežojumi varētu ievērojami kāpināt cigarešu kontrabandu un nelegālās tirdzniecības apjomus, būtiski samazinot valstu ieņēmumus no tabakas produktu tirdzniecības.
PVO sagatavotie smēķēšanas ierobežošanas priekšlikumi ir daļa no plašāka ziņojuma, kas tiek gatavoti izskatīšanai PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroles pasākumiem Dalībvalstu konferencei (COP11), kas novembrī notiks Ženēvā. Šis starptautiskais pasākums notiek reizi divos gados un pulcē delegātus no vairāk nekā 180 valstīm. Latviju šajā konferencē parasti pārstāv amatpersonas no Veselības ministrijas vai tās pakļautības iestādēm .
Polijas Fakt norāda, ka gatavojoties šai PVO konferencei, Eiropas Komisija ir noformulējusi arī savu nostāju, pamatojoties uz PVO ieteikumiem, kas cita starpā ietver cigarešu filtru aizliegumu. Cigarešu filtru pamatfunkcija ir samazināt kaitīgo vielu uzņemšanu un to aizliegšana padarīs smēķēšanu kaitīgāku. PVO tādējādi cer, ka cigaretes to lietotājiem kļūs mazāk pievilcīgas, potenciāli veicinot smēķēšanas atmešanu. Kā vēl viens arguments par labu filtru aizliegšanai, tiek minēts cigarešu filtru nodarītais kaitējums videi.
Tāpat EK atbalsta būtisku tabakas izstrādājumu pārdošanas ierobežošanu. EK vēlas ievērojami samazināt to veikalu skaitu, kuros drīkstētu tirgot tabakas izstrādājumus un ieviest licencēšanas sistēmu. Plānots ne vien samazināt šādu veikalu kopējo skaitu, bet arī noteikt ierobežojumus konkrētiem veikalu veidiem, definēt minimālo attālumu starp tirdzniecības vietām un ierobežot izsniegto licenču skaitu. Tādejādi faktiski tiktu aizliegta tabakas izstrādājumu pārdošanu lielveikalos, lauku veikaliņos, degvielas uzpildes stacijās u.c.
Vēl viens priekšlikums ir aizliegt tabakas un nikotīna izstrādājumu pārdošanu personām, kas dzimušas pēc noteikta gada (par precīzu gadu vēl būtu jālemj). Līdzīgus eksperimentus iepriekš jau izmēģināja Jaunzēlandē un Austrālijā, tomēr vēlāk tos atkal atcēla neefektivitātes dēļ.
EK priekšlikumus vēl ir jāizvērtē ES dalībvalstīm, bet ja apspriešanās posmā vai COP11 konferencē netiks celti būtiski iebildumi, šos ierobežojumus varētu pieņemt ES līmenī.
Starptautiskie eksperti gan ceļ trauksmi, ka šādi ierobežojumi var ievērojami palielināt tabakas produktu kontrabandu un vēl vairāk kāpināt jau tā augstos nelegālās tirdzniecības apjomus daudzās Eiropas valstīs.
Piemēram ikgadējais “KPMG” pētījums par nelegālo cigarešu tirdzniecību liecina, ka pērn Latvija piedzīvojusi trešo straujāko cigarešu kontrabandas pieaugumu Eiropā, atpaliekot tikai no Nīderlandes un Ungārijas. Ņemot vērā šo straujo kontrabandas pieaugumu 2024. gadā, nelegālais cigarešu tirgus Latvijā ir sasniedzis jau 18 % no kopējā patēriņa, nodarot valsts budžetam zaudējumus vismaz 67 miljonu eiro apmērā neieņemto nodokļu dēļ.
Kontrabandas pieauguma draudu kontekstā tiek arī norādīts, ka šādu ierobežojumu pieņemšana varētu būt izdevīga Krievijai un Ķīnai, kurām pēdējos gados ir pieaugoša loma PVO. Gan viena, gan otra valsts izceļas ar to, ka tajās tiek ražota ievērojama daļa tabakas un nikotīna produktu, kas vēlāk nonāk dažādu Eiropas valstu nelegālajā tirgū.
Ņemot vērā ierobežotās iespējas starptautiskajā arēnā, Krievija tagad aktīvi izmanto savu dalībvalsts statusu PVO un arī gaidāmajā novembra COP11 konferencē tās delegācijai būs visas pilnvaras ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Krievijas ietekmi uz PVO raksturo arī šovasar notikusī PVO Eiropas reģiona direktora Hansa Klūges vizītē Maskavā, kur viņš, neskatoties uz starptautisko nosdījumu, Kremļa rezidencē tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu.