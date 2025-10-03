Foto: Lumi Studio/SHUTTERSTOCK

“Smēķēšana glābj dzīvības!” Smēķētājs, iespējams, pasargājis kādu no traģiskas nelaimes 0

19:51, 3. oktobris 2025
Platformas “Threads” lietotājs dalījies ar to, kā, iespējams, kādam izglābis dzīvību, smēķējot uz balkona. Komentāros cilvēki gan kritizē publikācijas autoru par smēķēšanu uz balkona.

Kārlis raksta: “Smēķēšana glābj dzīvības. Šorīt, smēķējot uz balkona, pamanīju, ka kaimiņiene žvingulī mēģina braukt ar auto. Izsaucu Valsts policiju, un viņu noņēma no trases, nekam nesākoties. Pieminēšu, ka, ierodoties Valsts policijai, sievietei izdevās uzsākt kustību un ietriekties ceļazīmē. Sekundes ir no svara.”

Kāds komentētājs gan ir uztraukts: “Pirmkārt, paldies, ka noreaģēji un izsauci policiju. Otrkārt, ceru, ka, smēķējot uz balkona, netraucē kaimiņus. Man bija smēķējoša kaimiņiene – tīrās šausmas. Zināju viņas smēķēšanas grafiku, un visi aromāti bija mana ikdiena vasarā.” Arī cita persona viņam pievienojas, sakot, ka cer, ka Kārlim policija par smēķēšanu uz balkona sagādāja nepatikšanas.

Evija gan norāda, ka uz balkona drīkst smēķēt, ja kaimiņus tas netraucē. Tomēr komentētājs nepiekāpjas un skaidro: “Nav tādas atkāpes likuma normās. Ja būtu mana teikšana, es smēķēšanu aizliegtu visā Latvijā bez izņēmuma. Narkomānija tīrā veidā.”

