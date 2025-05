Vējainā vietā, augstu virs Arābijas jūras aug jauni stādiņi, kas knapi sniedzas līdz potītei. Ap tiem izveidota sētiņa no koka un stieplēm. Tas ir pūķu asiņu koks — suga, kas sastopama tikai Jemenas salā Sokotrā un šobrīd cīnās par izdzīvošanu klimata pārmaiņu ēnā.

“Skatīties, kā šie koki mirst, ir kā zaudēt pašu bērnu,” saka Sena Keibani, kuras ģimene vada stādu audzētavu šīs unikālās sugas glābšanai, par to plašāks stāsts ir izdevumā Independent.

Šie koki pazīstami ar savu sēnes formas vainagu un sarkano sveķu sulu, kas plūst to koksnē. Kādreiz tie auga lielā skaitā, bet tagad tos apdraud biežāk sastopami cikloni, brīvi klejojošas kazas, sauktas arī par veļlaģīmjiem, un ilgstošs politiskais haoss vienā no pasaules nabadzīgākajām valstīm – Jemenā.

Sokotra, kas bieži tiek salīdzināta ar Galapagu salām, atrodas aptuveni 240 km attālumā no Āfrikas raga un lepojas ar izcilu bioloģisko daudzveidību. Taču tieši pūķu asiņu koks piesaista lielāko uzmanību, tā neparastais izskats līdzinās ainām no bērnu grāmatas.

