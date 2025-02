Foto: Dainis Bušmanis

Skaitlis izklausās ļoti “pieklājīgs” – Latvija pērn eksportēja preces uz 203 pasaules valstīm Ieteikt







Latvija pagājušajā gadā eksportēja preces uz 203 pasaules valstīm, kamēr importēja no 176 valstīm, aģentūrai LETA pavēstīja Centrālajā statistikas pārvaldē.

2024.gadā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 18,68 miljardus eiro, kas ir par 365,5 miljoniem eiro jeb 1,9% mazāk nekā 2023.gadā, bet importa – 21,68 miljardus eiro, kas ir par 1,73 miljardiem eiro jeb 7,4% mazāk.

Tādējādi Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās pērn veidoja 40,36 miljardus eiro, kas ir par 2,09 miljardiem eiro jeb 4,9% mazāk nekā 2023.gadā.

Pērn, salīdzinot ar 2023.gadu, eksports pieaudzis tādās preču grupās kā koks un tā izstrādājumi, kokogles – par 153 miljoniem eiro jeb 5,3%, pārtikas rūpniecības ražojumi – par 100,9 miljoniem eiro jeb 5,4%, kā arī ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi – par 73 miljoniem eiro jeb 4,5%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā pērn bija koks, koka izstrādājumi un kokogle; elektroierīces un elektroiekārtas; minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti.

Tostarp koks, koka izstrādājumi un kokogle visvairāk tika eksportēti uz Apvienoto Karalisti (22,5%), Zviedriju (12,3%) un Dāniju (7,3%), kamēr elektroierīces un elektroiekārtas visvairāk tika eksportētas uz Lietuvu (27,7%), Igauniju (12%) un Franciju (6,1%), bet minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti – uz Lietuvu (30,7%), Igauniju (11,9%) un Vāciju (7,9%).

2024.gadā no Latvijas tika eksportētas preces uz 203 pasaules valstīm. Pieci lielākie eksporta partneri bija Lietuva, Igaunija, Vācija, Zviedrija un Krievija. To īpatsvars veidoja 47,5% no kopējās eksporta vērtības. Uz Lietuvu, Igauniju, Vāciju un Krieviju visvairāk tika eksportētas lauksaimniecības un pārtikas preces, savukārt uz Zviedriju – koks un koka izstrādājumi.

Pērn Latvijas izcelsmes preču eksports uz Eiropas Savienības (ES) valstīm veidoja 47,2% no kopējās preču eksporta vērtības uz šīm valstīm. Latvijas izcelsmes preces visvairāk tika eksportētas uz Lietuvu – 905,2 miljonu eiro vērtībā, uz Vāciju – 859,6 miljonu eiro vērtībā un uz Zviedriju – 825,1 miljona eiro vērtībā. Svarīgākās Latvijas izcelsmes preces eksportā uz ES valstīm bija koks un koka izstrādājumi, kokogles, piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus, kā arī dzelzs un tērauda izstrādājumi.

Svarīgākās preces Latvijas importā pērn bija minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti, elektroierīces un elektroiekārtas, kā arī sauszemes transporta līdzekļi, to daļas. Minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti visvairāk tika importēti no Lietuvas (50%), Somijas (21,8%) un Krievijas (7,5%), kamēr elektroierīces un elektroiekārtas visvairāk tika importētas no Lietuvas (15,8%), Ķīnas (10,8%) un Polijas (9,4%), bet sauszemes transporta līdzekļi, to daļas – no Vācijas (35,2%), Igaunijas (17,8%) un Polijas (9,1%).

Pērn uz Latviju tika importētas preces no 176 pasaules valstīm. Pieci lielākie importa partneri bija Lietuva, Vācija, Polija, Igaunija un Somija. To īpatsvars veidoja 57,5% no kopējās importa vērtības. No Lietuvas un Somijas visvairāk tika importēti minerālprodukti, no Vācijas – satiksmes līdzekļi un to aprīkojums, savukārt no Polijas un Igaunijas – lauksaimniecības un pārtikas preces.

2024.gadā, salīdzinot ar 2023.gadu, eksports uz Ukrainu samazinājās par 41,6% un veidoja 290,3 miljonus eiro, uz Krieviju – par 9,1% un veidoja 1,028 miljardus eiro, bet uz Baltkrieviju – par 16,9% un bija 142,5 miljoni eiro. Eksporta samazinājumu uz Ukrainu 2024.gadā visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta samazinājums par 43,3 miljoniem eiro, uz Krieviju – mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 66,7 miljoniem eiro, bet uz Baltkrieviju – tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksporta samazinājums par 17,1 miljonu eiro.

Pērn salīdzinājumā ar 2023.gadu imports no Ukrainas samazinājās par 3,8% un veidoja 287,8 miljonus eiro, no Krievijas – par 34,8% un veidoja 395,6 miljonus eiro, bet no Baltkrievijas – par 14% un bija 149 miljoni eiro. Importa samazinājumu no Ukrainas visvairāk ietekmēja augu valsts produktu importa kritums par 34,1 miljonu eiro, no Krievijas – minerālproduktu importa samazinājums par 79,2 miljoniem eiro, bet no Baltkrievijas – mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu importa kritums par 6,6 miljoniem eiro.

Dati arī liecina, ka 2024.gadā salīdzinājumā ar 2023.gadu pieauga preču ārējā tirdzniecība ar atsevišķām NVS valstīm. Eksportā lielākais pieaugumus bija uz Kazahstānu – par 6,2 miljoniem eiro jeb 5% un uz Tadžikistānu – par 4,9 miljoniem eiro jeb 60,2%. Savukārt importā lielākais pieaugums bija no Kazahstānas – par 12,6 miljoniem eiro jeb 15,4%.