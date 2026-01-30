Skatītāju iemīļotā izrāde “Lomu spēles” būs skatāma Rīgā un Pierīgā – Baložos, Mārupē un Ropažos 0
Dramaturga Ērika Asus asprātīgā komēdija “Lomu spēles” (oriģinālais nosaukums “Asie pagriezieni”), kas skatītājus un kritiķus sajūsminājusi daudzviet pasaulē, pirmizrādi Latvijā piedzīvoja 2024. gada rudenī.
Pēc veiksmīgas izrādes tūres pa Latvijas lielākajām pilsētām un novadiem, atsaucoties skatītāju pieprasījumam, “Lomu spēles” atgriežas Rīgā un arī dosies pie skatītājiem Pierīgā – Baložos (20.03.), Mārupē (28.03.) un Ropažos (10.04.). Izrāde Rīgā pirmo reizi tiks izrādīta plašākai auditorijai Kino “Splendid Palace” Lielajā zālē (11.02.).
Pjērs ir ģimenes cilvēks, komercdirektors foto lēcu ražošanas uzņēmumā. Kamēr viņa sieva ar dēlu devušies atpūtā uz slēpošanas kurortu, direktors nolemj pie sevis uz mājām uzaicināt bārā nejauši satiktu jaunu meiteni. Pusmūža pilnbriedā viņš pirmo reizi nolēmis nogaršot “aizliegto augli”, iesākot daudzsološu flirtu, taču viss nenotiek, kā plānots, un nakts laikā piedzīvotie notikumi un negaidītie pagriezieni uz visiem laikiem pārvērtīs Pjēra dzīvi.
“Iestudējot izrādes, man vienmēr bijušas svarīgas divas lietas – izcila dramaturģija un lieliski aktieri. Šī reize nav izņēmums. Ērika Asusa lugu izvēlējos tāpēc, ka autors lieliski pārvalda komēdijžanru un, manuprāt, kad visapkārt drūmuma ir pārpārēm, gaumīgs humors ir tas, kas visiem ir ļoti nepieciešams,” tā par iestudējumu saka izrādes režisors Intars Rešetins-Pētersons.
Izrādes notiks: 11. februārī Kino “Splendid Palace”, 20. martā Baložu Kultūras namā, 28. martā Mārupes Kultūras namā, 10. aprīlī Ropažu Kultūras centrā.
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv