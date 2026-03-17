Foto: Evija Trifanova/LETA
Bauskas slimnīcas tukšā palāta.

“Tā ir vienkārši katastrofa!” Dažu mēnešu rinda pie ārsta nobāl doplerogrāfijas izmeklējuma priekšā 0

LA.LV
18:32, 17. marts 2026
Stāsti Pieredze

Šķiet, ka garās rindas uz medicīnas pakalpojumiem ir viens no sāpīgākajiem tematiem, runājot par medicīnu Latvijā. Jā – mums ir bezmaksas medicīna, bet cik liela ir tās jēga, ja uz izmeklējumu jāgaida abnormāli ilgi? Šim uzmanību pievērš kārtējais soctīklotājs.

Krimināls
VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
RAKSTA REDAKTORS
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 89
Lasīt citas ziņas

Atbildot uz LTV “X” publikāciju, kurā tiek runāts par seniori un Saeimas deputātiem – kurš no viņiem spēs atrast ātrāko kvotu uz ultrasonogrāfiju –, Kārlis raksta: “Ar ultrasonogrāfijām vēl nav tā trakākā situācija, bet uz doplerogrāfiju (galvas un kakla asinsvadu pārbaude) man 1. slimnīcā valsts apmaksātu izmeklējumu piedāvāja pēc 4 gadiem. Esot viena kvota… nedēļā. Par naudu – pēc divām dienām, lūdzu.”

Gaidīt uz nepieciešamu izmeklējumu vairākus mēnešus jau šķiet ilgi, bet uz vairāku gadu fona daži mēneši varētu šķist kā tīrais nieks. Lai vai kā – visiem pieejama bezmaksas medicīna gluži nav šis scenārijs.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Vai tiešām mums jādomā algoritmi dunduku vietā?” Cilvēki spļauj zilas ugunis pār valsts centieniem mainīt deklarēšanās sistēmu Latvijā
Kokteilis
“Klients bija neapmierināts, jo jūra bija par zilu” – sieviete, kura strādā uz jahtām, atklāj bagātnieku dīvainākās kaprīzes
Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu

Tomēr kāds komentētājs norāda, ka tā ir vien Rīgas un rīdzinieku problēma. Tas, ka galvaspilsētā nav drīz pieejami kvotu laiki, nenozīmē, ka situācija ir tāda visā valstī – jo īpaši reģionos. “Ja nemāki lietot internetu, paprasi, lai kāds palīdz. Piemēram, Siguldā un Jūrmalā ir iespējams tikt aptuveni pēc nedēļas, Rīgā – pēc mēneša. Ieciklēšanās uz vienu ārstniecības iestādi un tad bļaušana, ka viss tik slikti, viss tik slikti, apkauno tevi. Atkal. Reģionos problēmu ir vēl mazāk. Savukārt Rīgas kundziņi zina tikai 1. slimnīcu un pēc tam sevi apkauno, rādot paša tupumu internetā,” viedoklī dalās Ints.

Kas sakāms citiem komentētājiem?

“Kvotas drīkstētu izsniegt tikai Latvijas pilsoņiem, bet pārējie iebraucēji lai maksā no savas kabatas – tā būtu taisnīgi… bet pēc tik daudz migrantu ierašanās mums tiesības atņemtas.”

“1. slimnīcas rindas ir pilnīgi mākslīgas – neviens nezina, vai pēc četriem gadiem būs šāds pats finansējums, vai lielāks, vai varbūt nebūs vispār. Tomēr to, ka tu ar veselo saprātu nedraudzējies, esam redzējuši ne reizi vien.”

“Jā, un tāpēc es nekad nepiekritīšu, ka stāsta, ka nav dakteru vai iekārtu. Ja par savu naudu var tikt kaut vai rīt, tātad dakteru pietiek. Par iekārtām pat nerunāšu – par ES fondu naudu var iepirkt tonnām, neviens nevienai slimnīcai pat neprasa, vai tādas trīs jau nestāv noliktavā.”

“Tas ir tā, lai atsijātu med. tūristus – ja kaite nopietna, tad atradīsiet naudiņu. Bet kas ir 4 gadi?! Acumirklis, tikai viens vēlēšanu cikls.”

“Nezinu, nezinu, vai izdosies 4 gados – esmu šajā rindā no 2021. marta… Neizstājos, jo ir interese par to, kā strādā sistēma. Vai nestrādā. Tā ir vienkārši katastrofa. Ja arī kaut kas cilvēku labā tiek darīts, tad tā ir PLIKA mediķu daļas iniciatīva. Pārējie apgūst naudu.”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
E-veselībā jauna kārtība nosūtījumiem! Pacientiem tas nav saprotami un šķiet sarežģīti
Vienam teju 100 eiro, citam bezmaksas: ļaudis dalās pieredzē par higiēnistu pakalpojumiem
Ārsts zāļu devu aprēķina ar mākslīgā intelekta palīdzību: māmiņa nepatīkami pārsteigta par mūsdienu medicīnu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.