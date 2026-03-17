"Tā ir vienkārši katastrofa!" Dažu mēnešu rinda pie ārsta nobāl doplerogrāfijas izmeklējuma priekšā
Šķiet, ka garās rindas uz medicīnas pakalpojumiem ir viens no sāpīgākajiem tematiem, runājot par medicīnu Latvijā. Jā – mums ir bezmaksas medicīna, bet cik liela ir tās jēga, ja uz izmeklējumu jāgaida abnormāli ilgi? Šim uzmanību pievērš kārtējais soctīklotājs.
Atbildot uz LTV “X” publikāciju, kurā tiek runāts par seniori un Saeimas deputātiem – kurš no viņiem spēs atrast ātrāko kvotu uz ultrasonogrāfiju –, Kārlis raksta: “Ar ultrasonogrāfijām vēl nav tā trakākā situācija, bet uz doplerogrāfiju (galvas un kakla asinsvadu pārbaude) man 1. slimnīcā valsts apmaksātu izmeklējumu piedāvāja pēc 4 gadiem. Esot viena kvota… nedēļā. Par naudu – pēc divām dienām, lūdzu.”
Gaidīt uz nepieciešamu izmeklējumu vairākus mēnešus jau šķiet ilgi, bet uz vairāku gadu fona daži mēneši varētu šķist kā tīrais nieks. Lai vai kā – visiem pieejama bezmaksas medicīna gluži nav šis scenārijs.
Tomēr kāds komentētājs norāda, ka tā ir vien Rīgas un rīdzinieku problēma. Tas, ka galvaspilsētā nav drīz pieejami kvotu laiki, nenozīmē, ka situācija ir tāda visā valstī – jo īpaši reģionos. “Ja nemāki lietot internetu, paprasi, lai kāds palīdz. Piemēram, Siguldā un Jūrmalā ir iespējams tikt aptuveni pēc nedēļas, Rīgā – pēc mēneša. Ieciklēšanās uz vienu ārstniecības iestādi un tad bļaušana, ka viss tik slikti, viss tik slikti, apkauno tevi. Atkal. Reģionos problēmu ir vēl mazāk. Savukārt Rīgas kundziņi zina tikai 1. slimnīcu un pēc tam sevi apkauno, rādot paša tupumu internetā,” viedoklī dalās Ints.
Kas sakāms citiem komentētājiem?
“Kvotas drīkstētu izsniegt tikai Latvijas pilsoņiem, bet pārējie iebraucēji lai maksā no savas kabatas – tā būtu taisnīgi… bet pēc tik daudz migrantu ierašanās mums tiesības atņemtas.”
“1. slimnīcas rindas ir pilnīgi mākslīgas – neviens nezina, vai pēc četriem gadiem būs šāds pats finansējums, vai lielāks, vai varbūt nebūs vispār. Tomēr to, ka tu ar veselo saprātu nedraudzējies, esam redzējuši ne reizi vien.”
“Jā, un tāpēc es nekad nepiekritīšu, ka stāsta, ka nav dakteru vai iekārtu. Ja par savu naudu var tikt kaut vai rīt, tātad dakteru pietiek. Par iekārtām pat nerunāšu – par ES fondu naudu var iepirkt tonnām, neviens nevienai slimnīcai pat neprasa, vai tādas trīs jau nestāv noliktavā.”
“Tas ir tā, lai atsijātu med. tūristus – ja kaite nopietna, tad atradīsiet naudiņu. Bet kas ir 4 gadi?! Acumirklis, tikai viens vēlēšanu cikls.”
“Nezinu, nezinu, vai izdosies 4 gados – esmu šajā rindā no 2021. marta… Neizstājos, jo ir interese par to, kā strādā sistēma. Vai nestrādā. Tā ir vienkārši katastrofa. Ja arī kaut kas cilvēku labā tiek darīts, tad tā ir PLIKA mediķu daļas iniciatīva. Pārējie apgūst naudu.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!