Rajevs: Irānas līderis var būt komā, bet varu valstī, iespējams, jau pārņēmis Revolūcijas sargu korpuss
Par Irānas augstākā līdera situāciju šobrīd pastāv daudz neskaidrību, un izskan arī neapstiprinātas versijas par viņa iespējamo veselības stāvokli, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.
Pēc viņa teiktā, publiskajā telpā parādījušies attēli un video, kuros redzams Irānas līderis, taču tie raisa jautājumus par to autentiskumu.
“Tas, ko mēs pagaidām redzam, ir kā tāds kartona izgrieztais variants ar pielīmētu galvu. Mēs viņu patiesībā neesam redzējuši dzīvajā,” norāda Rajevs.
Viņš piebilst, ka viena no versijām ir par iespējami smagu ievainojumu, kas gūts uzbrukuma laikā.
“Ir teorija, ka viņš varētu būt ļoti smagi ievainots, jo tajā pašā vietā uzbrukuma laikā atradās arī viņa tēvs. Ir pat versija, ka viņš varētu būt komā un nemaz nezināt, ka ir zaudējis ģimeni, ka sācies karš un ka viņš pats ir kļuvis par jauno Irānas ideoloģisko līderi,” saka Rajevs.
Vienlaikus viņš uzsver, ka šī informācija nav oficiāli apstiprināta.
“Tā nav apstiprināta informācija. Taču fakts, ka mēs viņu publiski neredzam – kaut vienam ierakstam vai uzrunai būtu bijis jāparādās, lai morāli atbalstītu sabiedrību,” piebilst Rajevs.
Pēc viņa domām, pastāv arī iespēja, ka reālā vara valstī šobrīd atrodas Islāma revolūcijas sargu korpusa rokās.
“Visdrīzāk šobrīd notiek cīņa par varu, bet faktiski visu kontrolē Islāma revolūcijas sargu korpuss. Principā var teikt, ka Irānu šobrīd vada tieši šī struktūra un tās vadība,” uzskata Rajevs.
Viņš arī skaidro, ka Irānas politiskā sistēma ļauj šim militārajam spēkam būtiski ietekmēt lēmumu pieņemšanu.
“Kad tika ievēlēts jaunais līderis, izrādījās, ka daļa no balsotājiem pat netika pielaisti pie balsošanas, jo tika uzskatīti par brīvdomātājiem. Tika atlasīti tie, kuri balsos pareizi, un citiem tika izdarīts spiediens,” stāsta Rajevs.
Komentējot iespējamos nākamos notikumus reģionā, Rajevs norāda, ka īpaši svarīgs ir Hormuza šaurums, caur kuru plūst liela daļa pasaules naftas piegāžu.
“Ar Hormuza šaurumu viss patiesībā ir ļoti vienkārši – ja tas tiek bloķēts, to atjaunot nevar ātri un viegli. Lai radītu problēmu, pietiek ar vienu raķeti vai vienu mīnu, un viss atkal apstājas,” viņš skaidro.
Rajevs uzsver, ka pat nelieli Irānas spēki šajā reģionā var radīt nopietnus traucējumus.
“Lielu mīnu kuģu Irānai vairs nav, bet viņiem ir daudz mazu laivu un kuteru. Tie var paņemt pāris jūras mīnas, izbraukt jūrā un tās izmest. Kamēr šīs mīnas nav atrastas, tankkuģi uz priekšu vienkārši neies,” norāda Rajevs.