Skudras iemitinājušās puķu podos un dobēs? Padomi, kā tās piespiest "pārvākties" pēc iespējas ātrāk
Sākot ar skudrām, kas skraida pa telpām, līdz tām, kas iemitinās jūsu podos audzētajos augos, jo ir “atceļojušas” no stādaudzētavas, ir vairāki iemesli, kāpēc skudras varētu saukt jūsu augus par savām mājām.
Skudras var būt noderīgi kukaiņi, kas palīdz aerēt augsni, un parasti tās ir augiem labvēlīgas, nevis kaitīgas. Taču, kad tās sāk iedzīvoties telpās, lai atrastu barību un pajumti, tās var radīt problēmas.
Bieži vien augi tiek audzēti vai importēti no tropiskām siltumnīcām, kas var būt perēklis eksotiskām skudrām. Parasti šīs skudras ligzdo augsnē vai pat augos, un tās var būt grūti pamanīt, kamēr kolonijas ir mazas. Laika gaitā kolonijas aug, un šķiet, ka skudras pēkšņi parādās ne no kurienes.