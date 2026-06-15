Foto: Magnific.com

Tās nesīs tikai neveiksmi! Numerologi nosauc krāsas, no kuru valkāšanas vajadzētu izvairīties, balstoties uz dzimšanas datumu 0

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LA.LV
13:38, 15. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Daudzi cilvēki, izvēloties apģērbu, vadās pēc gaumes, modes tendencēm vai gadalaika. Taču numeroloģijas piekritēji uzskata, ka liela nozīme ir arī dzimšanas datumam. Pēc viņu domām, katru cilvēku ietekmē noteikta planēta, un tieši tā nosaka, kuras krāsas palīdz justies enerģiskākam, pārliecinātākam un veiksmīgākam, bet kuras, gluži pretēji, var mazināt motivāciju un radīt emocionālu diskomfortu.

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Numerologi norāda, ka daži toņi konkrētiem cilvēkiem var nebūt piemēroti ikdienas valkāšanai. Lūk, kādas krāsas nav ieteicams pārāk bieži nesāt, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

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