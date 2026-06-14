“Aizej pēc gurķiem un dabū…” Cilvēki Liepājas tirgū piedzīvo ko pilnīgi negaidītu – daži pat neticēja savām acīm 0
Sestdienas rīts Liepājā sākās ar patīkamu pārsteigumu – tirgus apmeklētāji, kuri bija devušies pēc svaigām precēm, negaidīti kļuva par lieciniekiem īstai ballītei, vēsta portāls “liepajniekiem.lv”.
Grupas “Prāta Vētra” dalībnieki kopā ar enerģisko Helviju Fiņķi uzstājušies Liepājas Pētertirgū, radot neaizmirstamu atmosfēru un uzlādējot pilsētu ar pozitīvām emocijām jau no paša rīta.
Iekārtojušies starp dārzeņu un augļu stendiem, “Prāta Vētras” puiši un Fiņķis ar savām dziesmām priecēja agros tirgotājus un pircējus, radot svētku sajūtu ikvienam, kurš tajā brīdī atradās tirgū.
Šāds neformāls uzstāšanās veids lieliski atspoguļo abu mākslinieku tuvumu saviem faniem un mīlestību pret Liepāju.
“Prāta Vētra”, kas ir viena no iemīļotākajām Latvijas grupām ar desmitiem gadu ilgu karjeru un lieliem stadiona koncertiem (tostarp gaidāmo lielkoncertu Liepājas “Daugavas” stadionā), šoreiz izvēlējās intīmāku un tuvāku formātu.
Fiņķis savukārt ar savu enerģisko un mūsdienīgo stilu lieliski papildināja kopīgo priekšnesumu.
Savos sociālajos tīklos dziedātāja Ivo Fomina sieva Iveta publicēja video ar neaizmirstamo rītu tirgū.
Cilvēki dalījās pozitīvās emocijās par redzēto!
“Kā man patīk tas, kā Renārs pats bauda un ķer kaifu no mūzikas.”
“Aizej pēc gurķiem un dabū Fiņķi! Veicas cilvēkiem.”
“Cik forši. Lūk, šāda ir Liepāja!”