“Tas satricinās viņa pasauli.” Trampa 80. jubilejā astrologi brīdina par sarežģītu periodu ASV prezidenta dzīvē 0
ASV prezidents Donalds Tramps šodien svin savu 80. dzimšanas dienu. Astroloģijas eksperti šo jubileju dēvē par vienu no sarežģītākajiem un zīmīgākajiem periodiem viņa dzīvē. Analizējot Trampa dzimšanas karti un šī gada planētu izvietojumu, viņam tiek prognozētas būtiskas pārmaiņas, pieaugoša spriedze un pat iespējamas veselības problēmas.
Tramps dzimis 14. jūnijā – Dvīņu zīmē, un astrologi uzskata, ka tieši šī zīme lielā mērā raksturo viņa personību. Viņš ir komunikabls, impulsīvs, pretrunīgs un bieži neprognozējams.
“Dvīņi redz vairākas patiesības vienlaikus. Tāpēc Tramps bieži vien var sniegt atšķirīgas notikumu versijas un tajā pašā laikā justies pilnīgi pārliecināts par savu taisnību,” skaidro astroloģe Kristina Martina.
Astrologi īpašu uzmanību pievērš faktam, ka Tramps dzimis pilnmēness aptumsuma laikā, kas, pēc viņu domām, liecina par cilvēku, kurš ļoti spēcīgi reaģē uz apkārtējo viedokli un ārējo novērtējumu.
“Viņam nepieciešama pastāvīga apkārtējo reakcija un uzmanība. Šāda pozīcija var radīt arī paaugstinātu emocionalitāti un dusmu uzplūdus,” norāda Martina.
Šī gada dzimšanas diena Trampam astroloģiski ir īpaši saspringta. Viņa dzimšanas dienā debesīs veidojas jauns mēness, ko astrologi saista ar jauniem sākumiem, bet vienlaikus arī kāda iepriekšējā posma beigām.
Cita astroloģe Liza Stardasta uzskata, ka Trampa karjerā gaidāmas būtiskas pārmaiņas un pieaugoša opozīcija.
Savukārt astroloģe Selesta Brūksa norāda, ka Trampa astroloģiskajā kartē šobrīd parādās pazīmes, kas var liecināt par nogurumu un enerģijas izsīkumu.
“Viņš ir emocionāli izsmelts, taču joprojām dzīvo cīņas režīmā,” pauda Brūksa.
Eksperti īpaši izceļ vasaras otro pusi, kad Trampu gaida vairāki nozīmīgi astroloģiski notikumi. Pēc ekspertu domām, šis periods varot “satricināt viņa pasauli” un likt pievērsties jautājumiem, kurus līdz šim viņš ignorējis.
Vienlaikus astrologi uzskata, ka Trampa izteiktā Dvīņu daba nākamajā gadā kļūs vēl spilgtāka – viņš kļūs vēl runīgāks, aktīvāks un emocionālāks.
“Šī būs kā jauna Trampa versija,” norāda Martina. “Enerģija, kas sākas viņa 80. jubilejā, noteiks visu nākamo gadu.”