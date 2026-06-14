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Kāpēc tu visu laiku uzkāp uz viena un tā paša grābekļa? Atbilde var slēpties dzimšanas datumā 0

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kokteilis.lv
18:57, 14. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc tavā dzīvē atkārtojas vienas un tās pašas situācijas, attiecību problēmas vai emocionālie pārbaudījumi? Numeroloģijas piekritēji uzskata – tā nav nejaušība. Tiek uzskatīts, ka mūsu dzimšanas datums sevī slēpj karmiskās mācības, kuras cilvēkam šajā dzīvē jāapgūst.

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Dažiem tā ir pārmērīga vēlme visu kontrolēt, citiem – grūtības pateikt “nē”, vēl kādam bailes uzticēties vai atvērties citiem. Numeroloģijā šie atkārtojošie dzīves scenāriji tiek saukti par karmiskajiem modeļiem – pieredzēm, kuras dvēsele izvēlējusies izdzīvot, lai augtu un attīstītos.

Eksperti uzsver, ka karma nav sods. Tā ir iespēja apzināties savas vājās vietas un ar laiku tās pārvarēt.
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Tiklīdz cilvēks pamana savu atkārtoto modeli, viņam rodas iespēja pārtraukt šo ciklu un mainīt savu dzīvi.

Dzimis 1., 10., 19. vai 28. datumā

Šos datumus ietekmē Saule, kas ir gribas un personības simbols. Karmiskā brūce šeit ir pārmērīga pašpietiekamība. Paļaušanās tikai uz sevi var liegt citiem vērsties pēc palīdzības. Būt līderim nenozīmē visu darīt vienam. Atvērtība un ievainojamība ir stiprās puses, nevis vājības.

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