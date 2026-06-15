VIDEO. Mazsālīto gurķīšu sezona ir klāt! “Labvēlīgais tips” nāk klajā ar vasarīgu jaunumu 0
Grupa “Labvēlīgais tips” izdevusi jaunu singlu “Mazsālīto gurķu laikā”, kam tapis arī videoklips. Dziesma ir aicinājums faniem uz tradicionālo salidojumu “Tiekamies pie Freda Saulkrastos!”, kas šogad norisināsies 27. jūnijā Saulkrastu estrādē ar papildkoncertu “Atkārtot!” 31. jūlijā Ikšķiles estrādē.
“Labvēlīgā tipa” koncertu apmeklētāji jauno skaņdarbu jau būs pamanījuši, taču līdz singla izdošanai bija jāgaida piemērots gadalaiks un meteoroloģiskie apstākļi. Nu šis brīdis ir klāt – uz galdiem tiek klātas aukstās zupas bļodas un mazsālīto gurķu šķīvji.
“Ilgu laiku “Labvēlīgais tips” apdziedāja dzimtās zemes pilsētas, apdzīvotās teritorijas, kalnus un pat ezerus,” saka dziesmas teksta autors Andris Freidenfelds. “Bet nu jau kādu laiku mēs slavinām Dzimtenes garšu. Pēc ķiršiem nāk mazsālītie gurķi. Šī ir dziesma par Dzimtenes mīlestību, jo runā, ka mīlestība iet caur vēderu. Un vēl šī dziesma ir kā piemiņa manai mīļajai kaķenītei Dorai, kura mēdza guļot klēpī salikt visas četras savas ķepiņas manā plaukstā. Tā bija mīlestība. Jo kaķu ķepu čupas silda. Silda.”
Par jaunās dziesmas melodiju parūpējās gan Andris Freidenfelds, gan Ģirts Lūsis un Normunds Jakušonoks, bet to visu failos iemūžināja Lotars Lodziņš un Jānis Kalve no “Labo ierakstu studijas”.
Dziesmas videoversijas tapšana tika uzticēta grupas trompetistam Oskaram Ozoliņam, kurš bez spēlēšanas visās iespējamās Latvijas grupās apgūst arī videomākslas zinības. Tātad, lietā likta mūslaikos svarīgā iekšējo resursu izmantošana. Savukārt kadrā iemūžināts grupas mūžīgais draugs, horeogrāfisko miniatūru meistars UFO jeb Kaspars Upaciers. Ģeogrāfiski videoklips tapis “Radio SWH” jaunajā mājvieta Slokas ielā Rīgā, kā arī Jelgavas pilsētas svētkos.
Gaidāmo “Labvēlīgā tipa” fanu salidojumu “Tiekamies pie Freda Saulkrastos” grupa raksturo īsi un konkrēti – iespējams labākais koncerts šovasar, jo publika būs laba! Tā būs tikšanās ar draugiem un kaimiņiem, karsts vasaras vakars, saulriets, traka ballīte visām paaudzēm, “Tips” ar savu zelta dziesmu fondu un gan jau arī kādiem jaunumiem.
Kopā ar visiem dzīves svētkus svinēs: Andris Freidenfelds (balss), Normunds Jakušonoks (balss, taustiņinstrumenti), Ģirts Lūsis (balss, ģitāra), Kaspars Tīmanis (balss, trombons), Oskars Ozoliņš (trompete, balss), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Pēteris Liepiņš (bass), Haralds Stenclavs (taustiņinstrumenti) un Ainis Zavackis (sitaminstrumenti).
Un, protams, grupa ne lieku reizi atgādina koncertapmeklētāju zelta likumu – kurš ātrāk nopērk biļeti, tam mazāki izdevumi! Biļetes meklējamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.
Jaunais singls “Mazsālīto gurķu laikā” tikmēr jau dzirdams lielākajos straumēšanas servisos un labākajās pasaules radiostacijās.