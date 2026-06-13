Lūk, kā pasargāt sevi no ļaunās acs un atjaunot spēkus: tavs dzimšanas datums atklāj piemērotāko rituālu 0
Daudzi cilvēki vismaz reizi dzīvē ir piedzīvojuši neizskaidrojamu nogurumu, spēku izsīkumu vai sajūtu, ka viss neveicas tā, kā gribētos. Ezotērikas piekritēji uzskata, ka dažkārt pie vainas var būt ne tikai stress vai pārslodze, bet arī apkārtējā negatīvā enerģija.
Numeroloģijā tiek uzskatīts, ka cilvēka dzimšanas datums var daudz ko pastāstīt par viņa raksturu, stiprajām pusēm un pat to, kā viņš reaģē uz apkārtējās vides ietekmi. Tāpēc dažādiem dzimšanas skaitļiem tiek ieteikti atšķirīgi veidi, kā stiprināt savu enerģētisko lauku un justies labāk.