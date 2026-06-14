VIDEO. Kad mīlestība ir viss… Izpārdotā Busuļa koncertā notiek kas ļoti personīgs starp dziedātāju un viņa sievu 0
Vakar, 13.jūnijā, izpārdotā Dzintaru koncertzālē norisinājās Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts “Izgaismots”, radot patiesi īpašu atmosfēru.
Kā ierasts, dziedātāja koncertos nav tikai muzikāli priekšnesumi – tajos vienmēr netrūkst emociju, sirsnības un arī kādu negaidītu pārsteigumu. Arī šī reize nebija izņēmums.
Vienu no aizkustinošākajiem vakara brīžiem mūziķis piedzīvoja kopā ar savu sievu. Izpildot vienu no dziesmām, abi dalījās īpašā un mīlestības pilnā mirklī, apliecinot savas jūtas viens otram skatītāju priekšā.
Inga vīram pasniedza ziedus, bet Intars viņai veltīja skūpstus un sirsnīgus mīlestības apliecinājumus. Abi bija arī īpaši saskaņojušies – tērpušies elegantās baltās žaketēs.
Koncerta apmeklētāji šo brīdi uzņēma ar skaļiem aplausiem un neviltotu sajūsmu.