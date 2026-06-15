Šie Līgo var nebūt tik mierīgi, kā gribētos: kurām zodiaka zīmēm šis būs īpaši “slidens” laiks 0
Astronumerologs Kristaps Baņķis soctīklos pievērsis uzmanību, ka Līgo dienas var nebūt vienkāršas, ir svarīgi zināt, ko tajās noteikti nevajadzētu darīt. Viņš savā ierakstā mudina īpaši paskatīties uz 23.–25. jūnija jeb Līgo un Jāņu laika astroloģisko fonu, norādot, ka “astrofons jau kalendāros svētkus nerespektē”.
Citiem vārdiem – lai arī kalendārā tie ir svētki, atpūta, ugunskurs, siers, dziesmas un tikšanās ar savējiem, astroloģiskā noskaņa, pēc Baņķa paustā, var būt daudz jūtīgāka, nekā gribētos. Viņš brīdina, ka šajās dienās nevajadzētu pārāk stingri saplānot lietas, kuras pēc tam nāksies atcelt, pārkārtot vai nožēlot.
Astroloģija nav zinātne, bet daudziem tā ir veids, kā simboliski paskatīties uz noskaņām, attiecībām un savām reakcijām. Un tieši Līgo laiks šādā skatījumā ir ļoti īpašs: vasaras saulgriežu enerģija pati par sevi ir spēcīga, bet, ja tai klāt nāk emocionāli sakāpināts fons, nogurums, alkohols, sena aizvainojuma tēmas un vēlme “visu izrunāt”, svētki var kļūt par sprādzienbīstamu kokteili.