VIDEO. Vai saņemtos pagaršot skudru picu? Brazīlijā tā ir īsta delikatese 0

LA.LV
23:03, 1. decembris 2025
Stāsti Ceļojumi

Brazīlijā sastopams kāds patiesi unikāls ēdiens – tanajuras pica, kas tiek gatavota ar grauzdētām lidojošajām lapgraužu skudrām.

“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina 1
“Lai pierakstītos uz valsts apmaksātu pakalpojumu, jāveic 53 eiro priekšapmaksa…” Slimnīca skaidro situāciju
Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Lasīt citas ziņas

Šīs skudras parādās tikai vienu reizi gadā, aprīlī un maijā, kad tās masveidā iznāk no savām ligzdām, un vietējie izmanto īso sezonu, lai tās savāktu.

Skudras tiek uzskatītas par delikatesi – kraukšķīgas, ar riekstainu garšu, un daudzviet Brazīlijas ziemeļaustrumos tās ir dziļi iesakņojusies kulinārā tradīcija.

CITI ŠOBRĪD LASA
VUGD priekšnieks ģenerālis: “Vienmēr atradīsies kāds, kurš nesaņem informāciju par apdraudējumu, tomēr…”
“Laikam viņi neko vairāk savā dzīvē nav redzējuši.” Latvijas skaistumkonkursa pārstāve atbild uz saņemto kritiku par nacionālā tērpa izvēli
1.decembris – pasaules AIDS diena

Lai gan lielai daļai ne Brazīlijā dzīvojošo ļaužu šāds ēdiens šķiet pārsteidzošs vai pat šokējošs, brazīliešiem tanajuras pica ir kultūra, vēsture un garšas pieredze vienā kumosā.

Vai būtu gatavs pagaršot šo picu?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Jaunieti zoodārzā Brazīlijā līdz nāvei saplosa lauva
VIDEO. Zemē nomests sērkociņš gandrīz izraisa katastrofu Brazīlijā
“Mironis” sāka izrādīt dzīvības pazīmes: par mirušu oficiāli pasludināts vīrietis morgā pēkšņi atdzīvojas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.