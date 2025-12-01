VIDEO. Vai saņemtos pagaršot skudru picu? Brazīlijā tā ir īsta delikatese 0
Brazīlijā sastopams kāds patiesi unikāls ēdiens – tanajuras pica, kas tiek gatavota ar grauzdētām lidojošajām lapgraužu skudrām.
Šīs skudras parādās tikai vienu reizi gadā, aprīlī un maijā, kad tās masveidā iznāk no savām ligzdām, un vietējie izmanto īso sezonu, lai tās savāktu.
Skudras tiek uzskatītas par delikatesi – kraukšķīgas, ar riekstainu garšu, un daudzviet Brazīlijas ziemeļaustrumos tās ir dziļi iesakņojusies kulinārā tradīcija.
Lai gan lielai daļai ne Brazīlijā dzīvojošo ļaužu šāds ēdiens šķiet pārsteidzošs vai pat šokējošs, brazīliešiem tanajuras pica ir kultūra, vēsture un garšas pieredze vienā kumosā.
Vai būtu gatavs pagaršot šo picu?