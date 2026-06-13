“Jutos kā idiots, kaut kāds muļķītis…” Nauris Brikmanis attiecībās ar sievu Aiju piedzīvojis vairākas šķiršanās 2
No malas bieži šķiet, ka ilgstošas attiecības ir veiksmes stāsts bez lieliem satricinājumiem. Taču realitātē pat pāri, kuri kopā nodzīvo daudzus gadus, mēdz iziet cauri nopietniem pārbaudījumiem. Par to intervijā žurnālam “Lilita” atklāti stāstījis radio personība Nauris Brikmanis.
Viņš neslēpj, ka gandrīz divdesmit kopā pavadīto gadu laikā attiecības ar sievu Aiju vairākkārt nonākušas līdz šķiršanās robežai. Kā atklāj Brikmanis, abu attiecību vēsturē bijušas pat četras šķiršanās, turklāt lielākā daļa no tām notikusi jau pēc laulībām.
“Kopā ar Aiju esam 18 gadu, kuru laikā šķīrāmies četras reizes. Trīs no tām laulības laikā. Pirmā reize bija ļoti īsa, mans solis, kuru ļoti nožēloju. Jutos kā idiots, kaut kāds muļķītis,” žurnālam stāsta Nauris.
Viņš atklāj, ka ne vienmēr iniciatīva pārtraukt attiecības nākusi no viņa puses. Divās reizēs lēmumu pieņēmusi Aija, tomēr ar laiku abiem izdevies atrast ceļu vienam pie otra.
“Uzskatu, ja liktenis lēmis, kosmoss izdomājis, ka mums ir jābūt kopā, tad arī būsim, lai kā spirinātos pretī. Atpakaļ savienošanās vienmēr ir fantastiska. Katru reizi tas ir kā veidot attiecības no jauna,” saka Nauris.
Īpaši spilgti viņš atceras pēdējo šķiršanos, kas bijusi viena no sarežģītākajām abu attiecību laikā.
“Pēdējā reizē Aija teica – viss, vairs nekad. Bet es tik ļoti gribēju atpakaļ mūsu ģimeni…” atminas radio personība.
Sarunā ar žurnālu Brikmanis stāsta, ka attiecību atjaunošana nav sākusies ar mēģinājumiem pārliecināt sievu atgriezties. Vispirms viņš koncentrējies uz darbu ar sevi un centies saprast, kas attiecībās nogājis greizi.
“Vispirms sakārtoju sevi. Tāds, kāds biju, es viņai vairs nederēju. Nekad nemeklēju vainu otrā cilvēkā. Ja sieviete vēlas aiziet, tad kaut kas nav labi ar mani. Ar šo domu sāc skatīties sevī. Izpēti un uzlabo.”
Tikai pēc tam, kad bija pievērsies pārmaiņām sevī, viņš mēģinājis atjaunot attiecības arī ar sievu.
“Kad sevi sakārtoju, tad arī viņai piedāvāju. Tas ir tāpat kā ar projektiem – izveido piedāvājumu, un tad vai nu to projektu paņems, vai arī nepaņems. Projektu paņēma,” viņš saka.
Plašāku sarunu ar Nauri Brikmani iespējams lasīt žurnāla “Lilita” jūnija numurā.