Slaidiņš: Baltijas jūra nav slēgta jūra, bet situācija ar Krievijas karakuģiem tiek monitorēta







“Majora kungam jautājums par Baltijas jūru, par tā saucamo “NATO ezeru”. Laikam ir pārāk agri priecāties par to un saukt to par “NATO ezeru”. Krieviem taču bija apjomīgas mācības jūrā, ir gan zemūdenes, gan citas lietas, ir gan bojājuši kabeļus un visu ko citu. Vai kāds to tagad uzrauga?” TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītāja jautā NBS majoram, Zemessardzes štāba virsniekam Jānim Slaidiņam.

“Baltijas jūra jau nav slēgta jūra, Krievijas spēki veic savas mācībās, bet, protams, situācija ar krievu karakuģiem tiek monitorēta.

Tiklīdz tie iziet jūrā, tā tiek vēroti. Viņiem poligons ir netālu no Gotlandes. No Kaļiņingradas izejot ārā, būtībā Baltijas jūras dziļākajā daļā, tur viņi veic savas mācības. Protams, tiklīdz krievu karakuģi ir jūrā, tā arī tiek veiktas darbības, lai sekotu visām viņu darbībām,” skaidro Slaidiņš.