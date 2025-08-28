#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Slaidiņš: Cilvēkiem liekas, ka “X” stunda uznāk negaidīti kā sniegs uz galvas, bet tā tas nav 0

11:26, 28. augusts 2025
Par to, kā interpretēt iespējamo “X stundu”, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Cilvēkiem X stunda liekas tāda, ka tas uzreiz sākas negaidīti kā sniegs uz galvas. Nu tā gluži nav”, informē NBS majors.

Tomēr visas aktivitātes var redzēt. Izlūkošana ir gājusi uz priekšu, ir kosmiskie pavadoņi, dažāda veida un NATO izlūki visu laiku atrodas gaisa telpā un visu laiku monitorē situāciju. Praktiski neiespējami ir pilnībā noslēpt kaut kādas aktivitātes, norāda Slaidiņš.

“Arī skatāmies uz Ukrainu, kā krievi veidoja savus uzbrukuma grupējumus, tas nebija uzreiz mēneša laikā. Tas bija gadu laikā. Sākot no 2015. gada viņi izvērsa loģistikas ķēdes, veidoja jaunas vienības pie Ukrainas robežas. Daudz kas ieradās Baltkrievijā. Pašlaik tas nav novērojams”, skaidro NBS majors.

Tāpēc runāt, ka “X” stunda būs pēkšņa – tā nav. Ir laiks, un galvenais ir neko nepalaist garām. Bet ko varam secināt no šī visa, ko es iepriekš teicu, visi šie pasākumi būs atkarīgi no tā, ko darīs Krievija. Visi runā, bet mēs nezinām, ko viņi runā un kādi plāni izstrādāti, norāda Slaidiņš.

Bet Krievija jau konkrēti pateica, ko viņi domā par ārvalstu kontingentu Ukrainā. Krievija vairākas dienas ir uzsvērusi, ka to nepieļaus, piebilst Slaidiņš.

