Ieejot dzīvoklī, brālis un onkulis ieraudzīja šausminošu skatu… Kauņā notikusi nežēlīga slepkavība 0
Lietuvas mediji vēsta par šausminošu noziegumu Kauņā – kādā daudzdzīvokļu mājā šodien atrasta 22 gadus jauna sieviete ar pārgrieztu rīkli. Sievieti atrada viņas radinieki – brālis un onkulis.
Viņai bija paredzēts satikties ar savu draudzeni. Radiniekiem neizdevās ar viņu sazināties pa tālruni, tāpēc viņi nolēma doties uz viņas mājām, lai pārbaudītu, vai kaut kas slikts nav noticis. Viņa dzīvoja daudzdzīvokļu mājas 4. stāvā.
Saskaņā ar sākotnējiem ziņojumiem, vienam no radiniekiem bija viņas dzīvokļa atslēga.
Ieejot dzīvoklī, brālis un onkulis ieraudzīja šausminošu skatu – jaunā sieviete gulēja uz grīdas, viņai bija pārgriezta rīkle. Dzīvoklī bija daudz asiņu.
Radinieki nekavējoties izsauca policiju un mediķus. Kad ieradās ātrā palīdzība, tika konstatēts nāves fakts. Kauņas policijas amatpersonas medijam “Lrytas” apstiprināja, ka uz sievietes ķermeņa ir vardarbības pazīmes.
Iespējamais slepkava vēl nav arestēts – notiek viņa meklēšana.
Kauņas policijas paziņojums: “Šodien plkst. 13:02 saņemts ziņojums, ka Kauņā, V. Krēves avēnijā, atrasts sievietes (dzimusi 2003. gadā) līķis. Ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa 129. panta (par slepkavību). Notikuma vietā strādā policisti, izmeklējot personu/personas, kas izdarījušas noziegumu.”