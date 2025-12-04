Turpinām ceļot pa Latvijas pilsētām! Šoreiz mūsu ceļš ved uz Dobeli un tās apkārtni. Lai arī ārā aukstums kož degunos, Ziemassvētku gaidīšanas laikā īpaši mazākajiem ceļotājiem būs patiess prieks doties piedzīvojumā uz šo Zemgales reģionu.
Dobeles novads ir vieta, kur senatnes elpa satiek dabas mieru un radošas mūsdienu iespējas. Šis Latvijas stūrītis piedāvā gan vēsturiskas liecības un unikālus kultūras objektus, gan iedvesmojošus dabas maršrutus un gardus vietējos labumus.
No varenās Dobeles pils līdz gaismas piepildītajām Tērvetes takām un mājīgām darbnīcām – šeit ikviens var atrast savam ceļojumam ko īpašu.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Dobeles novadā!