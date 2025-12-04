FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Dobeles novadā 0
Elza Breidaka

Foto: TIC arhīvs
Elza Breidaka
12:07, 4. decembris 2025
Stāsti Ceļojumi

Turpinām ceļot pa Latvijas pilsētām! Šoreiz mūsu ceļš ved uz Dobeli un tās apkārtni. Lai arī ārā aukstums kož degunos, Ziemassvētku gaidīšanas laikā īpaši mazākajiem ceļotājiem būs patiess prieks doties piedzīvojumā uz šo Zemgales reģionu.

Kokteilis
Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu
Slavena Krievijas propagandiste pārsteidz TV šovā, publiski atklājot, cik briesmīgi apstākļi Krievijas slimnīcās
RAKSTA REDAKTORS
Bagātais latvietis maksā dubultā? Pircēja dusmīga, ka Igaunijas “Lidl” prece divreiz lētāka
Lasīt citas ziņas

Dobeles novads ir vieta, kur senatnes elpa satiek dabas mieru un radošas mūsdienu iespējas. Šis Latvijas stūrītis piedāvā gan vēsturiskas liecības un unikālus kultūras objektus, gan iedvesmojošus dabas maršrutus un gardus vietējos labumus.

No varenās Dobeles pils līdz gaismas piepildītajām Tērvetes takām un mājīgām darbnīcām – šeit ikviens var atrast savam ceļojumam ko īpašu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sadārdzināsies būvniecība!” No 2027. gada kūdra maksās piecas reizes vairāk
Atklāta vēstule kolēģim, ārstam un veselības organizatoram Valtam Ābolam
Lielās pārmaiņas nākamā gada budžetā: bērnu pabalsti aug, maizei un pienam – mazāks PVN

Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Dobeles novadā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Aizkrauklē
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Pāvilostā
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Saldū
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.