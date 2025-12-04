Jūties noguris, nav spēka un nekas vairs nesagādā prieku? Lūk, kā to mainīt 0

Īsās dienas, tumšie rīti un vakari, kā arī arvien biežāka uzturēšanās iekštelpās ziemas sezonā būtiski ietekmē cilvēka pašsajūtu un enerģijas līmeni, jo saules gaismas trūkums samazina serotonīna izdalīšanos un mudina organismu pārslēgties mierīgākā, miegainākā režīmā.

Papildu ietekmi rada arī jaunu iespaidu trūkums ikdienā un D vitamīna nepietiekamība, kas Latvijā skar lielāko daļu iedzīvotāju. Lai veiksmīgāk tiktu galā ar tumšā perioda izaicinājumiem, apdrošināšanas kompānija “Gjensidige” kopā ar psihologu Reini Lazdu sniedz ieteikumus, kā saglabāt emocionālo līdzsvaru un enerģiju ziemas mēnešos.

Kā tumsa un īsās dienas ietekmē mūsu ķermeni un emocijas?

Īsās dienas ietekmē cilvēku tieši fizioloģiski – saules gaismas trūkums samazina serotonīna un D vitamīna līmeni, kas var izpausties kā nogurums, motivācijas samazināšanās un noskaņojuma svārstības. Turklāt tumsa veicina melatonīna izstrādi, kas palīdz ķermenim sagatavoties miegam, tādēļ cilvēki ziemā vairāk vēlas atpūsties un mazāk aktīvi iesaistīties sociālās un fiziskās aktivitātēs.

Rezultātā ir viegli iekrist apburtajā lokā – maz enerģijas noved pie mazāk aktivitātēm, kas vēl vairāk samazina pozitīvās emocijas un motivāciju. Šo efektu lielā mērā ietekmē arī mūsu pašu ieradumi un ikdienas režīms, kas var palīdzēt saglabāt līdzsvaru vai, gluži pretēji, pastiprināt ziemas sagurumu.

“Bērni ziemu bieži uztver ar prieku, spēlējoties sniegā, un tas palīdz viņiem saglabāt enerģiju un labu garastāvokli. Taču pieaugušajiem ikdiena bieži ir intensīva un vienmuļa, tāpēc ir īpaši svarīgi apzināti radīt sev pozitīvas emocijas.

Nelielas patīkamas darbības, piemēram, pastaigas svaigā gaisā, kultūras pasākumu apmeklēšana vai laiks ar draugiem, var palīdzēt uzturēt garīgo līdzsvaru un padarīt tumšo periodu vieglāk panesamu. Rutīnas veidošana, kurā šie mirkļi ir iekļauti, palīdz saglabāt možumu, pat ja ārā ir tumšs,” skaidro psihologs Reinis Lazda.

