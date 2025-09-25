Kas notiktu, ja notriektu Krievijas iznīcinātājus, kas neatļauti atradušies Igaunijas gaisa telpā? Slaidiņš brīdina, ka nekas labs 0

1:03, 25. septembris 2025
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, kas varētu notikt, ja tiktu notriekti Krievijas iznīcinātāji, kas neatļauti atradušies Igaunijas gaisa telpā.

Raidījuma vadītājs jautāja: “Vai beidzot nevajadzētu rīkoties kā savulaik Turcija – notriec un miers. Kas notiktu, ja notriektu šos Krievijas iznīcinātājus?”

Slaidiņš, norāda, ka tas ir labs jautājums. “Kas būtu, ja notriektu? Nekas labs, noteikti. Vai tā būtu jautrība – nezinu, bet skaidrs, ka Krievija pateiktu, ka tas notriekts ir mūsu telpā, un viņi iespējams, to arī gaida un šādā veidā provocē,” uzskata Slaidiņš.

“Es neesmu dzirdējis NATO komentāru, grūti pateikt kāda informācija nāks no alianses par šo atgadījumu. Bet redzam, ka pēdējā laikā Krievija ir kļuvusi diezgan nekaunīga. Pēc Polijas notikumiem tie zobi no NATO puses nav parādīti, lai Krievija tā vairāk nedara,” sacīja majors.

Redzam, ka viņi turpina, nevis ar droniem, bet jau īstām kaujas lidmašīnām. Jāgaida, kāds būs NATO lēmums, pirmkārt jau jābūt kādam politiskām lēmumam, skaidroja Slaidiņš.

Raidījuma vadītājs norādīja: “Klasiskais variants – bez lidojuma plāna, ar izslēgtiem transponderiem, pārkāpuma laikā neuzturēja nekāda veida sakarus ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli. Skaidrs, ka uz Igaunijas ārlietu ministriju ir izsaukts Krievijas pilnvarotais lietvedis, Igaunijā izsniegts protests un iesniegta Nota.”

“Zini kāpēc Igaunija? Igaunija pēdējā laikā atklāti izraida prokrieviskos aktīvistus un pateica, ka Narvas tilts būs ciet, kamēr karš nebeigsies. Iespējams, ka šī bija Krievijas atbilde,” piebilda Slaidiņš.

Jau iepriekš LA.LV portālā rakstījām, ka Igaunijas Aizsardzības spēku Ģenerālštāba preses dienesta vadītājs Tāvi Karotamms Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai pastāstīja, ka Krievijas lidmašīnas lidojušas paralēli Igaunijas robežai no austrumiem uz rietumiem un Igaunijas gaisa telpā ielidojušas mazāk nekā desmit kilometru dziļumā.

“Lidmašīnas vispirms pavadīja Somijas gaisa spēku iznīcinātāji, pēc tam tām pretī izlidoja Itālijas iznīcinātāji F-35. Itālijas iznīcinātāji pavadīja Krievijas lidmašīnas līdz [Krievijas] Kēnigsbergas apgabala rajonam,” sacīja Karotamms.

“Šī situācija liecina, ka Krievija turpina agresīvi izturēties pret saviem kaimiņiem un tiem ir nopietni jāstrādā pie savu aizsardzības spēju stiprināšanas,” pauda Ģenerālštāba preses dienesta vadītājs.

“Tajā pašā laikā šī epizode vēlreiz apliecina NATO kā aizsardzības alianses darbu – misijas iznīcinātāji Baltijas valstīs reaģēja ātri,” viņš piebilda.

