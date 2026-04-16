Slaidiņš skaidro baumas, vai Ukrainas "aizmugurē" vēl mīt kādas 3-4 armijas

16:37, 16. aprīlis 2026
Ukrainā šobrīd viena no būtiskākajām problēmām ir mobilizācija un sabiedrības noskaņojums, kas veido pretrunīgu situāciju. “No vienas puses visi saka, ka jācīnās līdz uzvarai, bet no otras puses daudzi izvairās no mobilizācijas. Tas notiek vienlaicīgi un tā ir milzīga problēma,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Viņš skaidroja, ka Ukrainas Aizsardzības ministrija šobrīd strādā pie izmaiņām, kas saistītas ar mobilizācijas procesa turpinājumu un tālāku organizēšanu. Tiek minēts arī, ka Ukrainas aizmugurē varētu atrasties liels skaits cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ izvairījušies no dienesta.

Slaidiņš atsaucās uz aplēsēm par vairākiem miljoniem cilvēku, kas varētu būt izvairījušies no mobilizācijas. “Ir pat izskanējis, ka Ukrainas aizmugurē vēl mīt kādas 3–4 armijas – ap 2 miljoni, kuri ir izvairījušies no kara dienesta,” viņš sacīja, piebilstot, ka šie cilvēki varētu būt gan Ukrainā, gan daļēji ārpus tās.

Pievienotajā video skatieties plašāku komentāru.

