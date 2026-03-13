Slaidiņš: Te nebūs kā Venecuēlā, kur visiem nolaidās bikses 0
Irānas konflikts var neviennozīmīgi ietekmēt situāciju Ukrainā un attiecības ar Krieviju, un daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ilgi turpināsies karadarbība Tuvajos Austrumos un kā tā beigsies. Analītiķi uzsver, ka konflikts var novērst Rietumu uzmanību no Ukrainas un pat ietekmēt miera sarunas, kas jau tā virzās sarežģīti.
NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību” norāda, ka “šobrīd nav skaidrs, cik ilgi konflikts varētu turpināties – tas var ilgt vairākas nedēļas vai pat ilgāk. Pastāv iespēja, ka militārās darbības galvenokārt aprobežosies ar gaisa triecieniem, jo plaša sauszemes operācija bez lielas starptautiskas koalīcijas būtu ļoti sarežģīta. Vienlaikus galvenais jautājums ir, kāds ir operācijas mērķis – vai tikai militāra spiediena palielināšana, vai arī režīma maiņa Irānā, kas būtu daudz sarežģītāks uzdevums.”
Viņš uzsver, ka ASV šajā situācijā nevar atļauties izskatīties kā zaudētājas, jo runa ir gan par politisko prestižu, gan par ietekmi enerģētikas un globālās politikas jomā, tostarp attiecībās ar Ķīnu. Ja gaisa triecieni nedos vēlamo rezultātu, teorētiski var tikt apsvērtas arī citas militāras iespējas, taču pagaidām nekas neliecina, ka tuvākajā laikā tiktu gatavota liela sauszemes operācija.
Tajā pašā laikā konflikts Tuvajos Austrumos var netieši nākt par labu Krievijai. Naftas cenu pieaugums palielina Krievijas ieņēmumus, kas palīdz finansēt karu Ukrainā. Turklāt Rietumu militārie resursi, piemēram, pretgaisa aizsardzības raķetes, tiek izmantoti arī Tuvajos Austrumos, kas var radīt deficītu Ukrainai.
Jānis Slaidiņš secina, ka šādā situācijā Ukrainas kara iznākums un miera sarunas var kļūt vēl sarežģītākas, jo pasaules uzmanība un resursi tiek sadalīti starp vairākiem konfliktiem vienlaikus.
Vienlaikus Jānis Slaidiņš atzīst: “Pašlaik vairākos aspektos šī situācija var būt izdevīgāka Krievijai – aug naftas cenas un starptautiskā uzmanība daļēji novēršas no kara Ukrainā.”