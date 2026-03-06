“Ja tu neraksies, tad nekas tur nebūs!” Kāds izskatās unikālais krievu pazemes štābs frontē 0

19:23, 6. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Interesantu video publicējuši Krievijas bruņoto spēku 36. jūras kājnieku brigādes pārstāvji – viņi ierakuši savu ēku dziļi pazemē, tur ierīkojot štābu. Kā redzams TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” demonstrētajā video, tajā var iebraukt ne tikai ar auto, bet pat ar tankiem varot braukt pa tuneli.

Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, norāda, ka šīs brigādes pārstāvji karo kaut kur Donbasa reģionā. Brigādes štābs varētu atrasties aptuveni 10 kilometru no frontes līnijas.

“Ja tu neraksies, tad nekas nebūs,” saka J. Slaidiņš. Par citām interesantām šā fakta niansēm skatieties pievienotajā video.

