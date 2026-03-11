“Viņš izmantos šo situāciju,” Slaidiņš atklāj, kāpēc konflikts Tuvajos Austrumos ir ļoti izdevīgs Putinam 0
ASV prezidenta Donalda Trampa rīcība pret Irānu starptautiskajā politikā izraisījusi plašas diskusijas. No vienas puses, tā šķiet kā nopietns trieciens vienam no Krievijas sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos. Taču kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, situācija radījusi vairākus aspektus, kas var izrādīties izdevīgi Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
Slaidiņš atzīmē, ka, pirmkārt, tās ir pieaugošās naftas cenas, jo militārais konflikts Persijas līcī, caur kuru iet aptuveni 25% no pasaules naftas piegādes, izraisa cenu lēcienu, kas ļauj Krievijai pildīt savu budžetu un finansēt karu Ukrainā.
Otrkārt, Rietumu uzmanības novēršana, jo šis karš novirza Vašingtonas uzmanības un resursu fokusu no Ukrainas uz Tuvajiem Austrumiem.
Treškārt, peļņas gūšana no haosa, jo Trampam, visticamāk nav skaidra plāna “pēc kara”, kas reģionam draud ar ilgstošu haosu vai pilsoņu karu. Maskavai šāda destabilizācija ir izdevīga, jo tā grauj ASV ietekmi un rada apstākļus jaunām ģeopolitiskām sarunām.
