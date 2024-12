Šlesers par tukšumu Rīgā: “Nekustamā īpašuma nodoklis ir nevis jāceļ, bet jāatceļ vispār!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Rīga gatava?”, diskutējot par sabiedrisko transportu Rīgā, 14.Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) norādīja, ka, viņaprāt, būtu jārunā par Rīgas centru un to, kā panākt, lai tajā atgriežas “cilvēki no Mārupes, no visas Pierīgas”.

“Tā ir būtiskākā lieta! Tas, ko mēs redzam, ir, ka pirmie stāvi ir tukši uz visām ielām – uz A.Čaka un Brīvības ielām, Vecrīgā un tā tālāk. Nekas netiek darīts. Ja es šodien būtu Rīgas mērs, es apstaigātu visus īpašniekus, sasauktu un vienotos ar viņiem par spēles noteikumiem, lai tas viss attīstītos,” uzsvēra Šlesers TV24 raidījumā.

Vienlaikus Šlesers atzīmēja, ka mēs visi zinām, ka “pietrūkst tūristi”, kādēļ viesnīcas stāv tukšas.

“Rīga neko nedara, lai tūristu būtu vairāk, vai arī – ja dara, tad ļoti maz. Bet tas, kas ir jāizdara, ir jāsāk labiekārtot Rīga tā, lai cilvēki gribētu tur dzīvot. (…) Viss kaut kur ir iespējams būvēt, bet lai tas notiktu, ir jābūt stimulam. Piemēram, ir pašvaldības, kuras dod nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Es uzskatu, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir nevis jāceļ, bet jāatceļ vispār! Un jāpasaka: ja tu būvē māju, tu nemaksā nodokli, mēs tevi nesodām; ja tu gribi nopirkt lielāku dzīvokli vai lielāku māju, mēs neliksim nodokli, mēs iekasēsim nodokļus caur attīstību – tas ir pievienotās vērtības nodoklis, sociālais nodoklis, iedzīvotāju ienākumu nodoklis,” emocionāli izteicās 14.Saeimas deputāts Šlesers TV24 raidījumā “Rīga gatava?”.

Saeimas deputāts ir pārliecināts – ja šīs visas lietas politiskajā līmenī tiks sakārtotas, tad arī “Rīgas centrs būs cits”. Šlesers piebilda: “Un ja Rīgas centrs šodien nebūs kā kapsēta, tad cilvēki tur gribēs dzīvot. Šodien Rīgā ir simtiem nami, kas stāv tukši!”

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Rīga gatava?” variet skatīties video šeit: