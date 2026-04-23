Slovēnija "Eirovīzijas" vietā pārraidīs filmas par Palestīnu
Īrijas, Spānijas un Slovēnijas nacionālie sabiedriskie mediji šogad nepārraidīs Eirovīzijas dziesmu konkursu, boikotējot pasākumu Izraēlas dalības dēļ, ziņo “The Guardian”.
Slovēnijas sabiedriskais medijs RTV, kas jau iepriekš bija paziņojis, ka nepiedalīsies konkursā ar savu pārstāvi, ceturtdien apstiprināja, ka arī nepārraidīs šo pasaulē lielāko tiešraides mūzikas notikumu. Tā vietā tiks demonstrēta filmu sērija par Palestīnu.
RTV vadītāja Ksenija Horvata ziņu aģentūrai AP norādīja, ka Eirovīzijas vietā tiks rādīts cikls “Palestīnas balsis”, kurā iekļautas palestīniešu dokumentālās filmas un spēlfilmas.
Arī Spānijas sabiedriskais medijs RTVE atkārtoti apstiprinājis lēmumu nepārraidīt konkursu, kas nozīmē, ka tas Spānijas televīzijā netiks rādīts pirmo reizi kopš valsts debijas 1961. gadā. Savukārt Īrijas sabiedriskais medijs RTÉ jau pagājušā gada decembrī paziņoja, ka ne tikai nepārraidīs, bet arī nepiedalīsies konkursā. Nīderlande un Islande savukārt atteicās no dalības, taču konkurss šajās valstīs tiks pārraidīts attiecīgajos sabiedriskajos medijos.
Šī gada konkurss, kas atzīmē Eirovīzijas 70. jubileju, notiks Austrijas galvaspilsētā Vīnē no 12. līdz 16. maijam, un tajā piedalīsies 35 valstis.
Boikota iemesls ir Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) lēmums ļaut Izraēlai piedalīties konkursā, neskatoties uz kritiku par tās rīcību Gazas karā.
Slovēnijas premjerministrs Roberts Golobs, kurš šā gada martā tika pārvēlēts amatā, ir bijis viens no skaļākajiem Izraēlas rīcības kritiķiem. Jau 2025. gada augustā viņa valdība aizliedza importēt preces no Izraēlas apmetnēm okupētajā Rietumkrastā, norādot, ka šāda politika grauj ilgtermiņa miera iespējas.
Eirovīzija, kas notiek ar saukli “Vienoti mūzikā”, tradicionāli cenšas nošķirt mūziku no politikas, taču tai atkārtoti nācies saskarties ar globālo notikumu ietekmi. Krievija no konkursa ir izslēgta kopš 2022. gada pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Arī karš Gazā radījis spriedzi ap konkursu, un organizatori ir bijuši spiesti reaģēt uz protestiem pie norises vietām, ierobežojot politisko simbolu izmantošanu.
Šogad ieviesti arī jauni noteikumi, lai novērstu valdību un trešo pušu mēģinājumus ietekmēt balsojumu, popularizējot konkrētas dziesmas. Šādas bažas radās pēc tam, kad Izraēla maijā uzvarēja skatītāju balsojumā un kopvērtējumā ierindojās otrajā vietā pēc žūrijas balsu saskaitīšanas.