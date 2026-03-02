Vai Lietuva šogad uzvarēs Eirovīzijā? Visi sajūsmā par kaimiņvalsts neparasto pārstāvi 0
Aizvadītajā nedēļas nogalē savu “Eirovīzijas” pārstāvi izvēlējušies arī mūsu kaimiņi lietuvieši, daudzi ir sajūsmā par viņu priekšnesumu, paredzot tam labus panākumus konkursā. Vai Latvijai ir nopietns konkurents?
Kas tad pārstāvēs Lietuvu šogad lielajā Eirovīzijā? Tas ir dziedātājs Lion Ceccah. Viņa priekšnesumu padara īpašu ne tikai vizuālais noformējums – viņš viss ir nokrāsots ar krāsu, bet arī fakts, ka viņš dziesmu izpilda vairākās valodās. Eksperti norāda, ka šis var palīdzēt savākt ārzemnieku fanu balsis.
Priekšnesumam ir dīvaina, drūma noskaņa.
Latvijas pārstāve Atvara konkursā uzstāsies otrajā pusfinālā, bet kaimiņi Igaunija un Lietuva startēs pirmajā pusfinālā.
Noklausies lietuviešu izpildītāju.