VIDEO. “Zivis vēl nelido, bet vārās gan!” Pie Ventas rumbas pamanīta neparasta parādība 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kas uzņemts pie Ventas rumba. Ierakstā redzams, ka ūdens virsma šķietami “vārās” – tā burbuļo un mutuļo tā, it kā upe būtu uzkarsēta.
Video autore pie ieraksta raksta: “Venta vārās!” Arī skatītāji komentāros pamanīto apspriež ar lielu interesi. Kāda lietotāja vaicā: “Patiešām! No kā tas veidojas?”
Uz to video autore atbild ar savu versiju: “Es domāju, ka ledū ir plaisas un no lielās straumes tas ūdens ‘sprāgst’ gaisā.”
Citi komentētāji notiekošo uztver ar humoru. “Zivis vēl nelido, bet vārās gan!” raksta kāds skatītājs, atsaucoties uz slaveno skatu, kad pavasaros pie Ventas rumbas nārsta laikā zivis lec pāri ūdenskritumam.