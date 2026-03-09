VIDEO. “Zivis vēl nelido, bet vārās gan!” Pie Ventas rumbas pamanīta neparasta parādība 0

LA.LV
10:08, 9. marts 2026
Ziņas Dabā

Vietnē “TikTok” publicēts video, kas uzņemts pie Ventas rumba. Ierakstā redzams, ka ūdens virsma šķietami “vārās” – tā burbuļo un mutuļo tā, it kā upe būtu uzkarsēta.

TV24
Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta? 1
Veselam
10 produkti, kas satur īpaši daudz olbaltumvielu un var palīdzēt ilgāk saglabāt sāta sajūtu
Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Lasīt citas ziņas

Video autore pie ieraksta raksta: “Venta vārās!” Arī skatītāji komentāros pamanīto apspriež ar lielu interesi. Kāda lietotāja vaicā: “Patiešām! No kā tas veidojas?”

Uz to video autore atbild ar savu versiju: “Es domāju, ka ledū ir plaisas un no lielās straumes tas ūdens ‘sprāgst’ gaisā.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Latvijā pārāk daudz kas tiek aizliegts!” Neskaitāmi autovadītāji saskaras ar kaitinošu problēmu automazgātavā “PUTO”
“Pat vienam tētim, kurš palika bāls no stresa…” Mazo pacientu vecāki aizkustināti par Bērnu slimnīcā piedzīvoto
Kokteilis
VIDEO. “Tas atrodas virs poda!” Andris Freidenfelds piedzīvojis mulsinošu situāciju ceļojuma laikā

Citi komentētāji notiekošo uztver ar humoru. “Zivis vēl nelido, bet vārās gan!” raksta kāds skatītājs, atsaucoties uz slaveno skatu, kad pavasaros pie Ventas rumbas nārsta laikā zivis lec pāri ūdenskritumam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Dzērves jau Latvijā? “Beidzot!” – cilvēki dalās sajūsmā par iemūžināto mirkli
Ģimene atvaļinājumā piedzīvo īstu šoku, saņemot telefona rēķinu dzīvokļa vērtībā: kas nogāja greizi?
VIDEO. “Un tieši atrodas kāds….” Vilcienā notverts uzkodu brīdis izraisa diskusijas par ēšanu sabiedriskajā transportā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.