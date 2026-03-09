“Es nesaprotu, kāpēc to nevar darīt automātiski?” Pacientus kaitina lieka darbība, kas vienmēr maksājot jāveic 0
Dodoties pie ārsta, nu jau par jebkuru apmeklējumu ir jāmaksā krietna summa – dzīve paliek arvien dārgāka, tomēr prieku sagādā doma, ka saņemot čeku var iesniegt VID un martā vismaz vēl par šiem maksājumiem saņemt atpakaļ kādu naudas summu.
Latviešiem radies loģisks jautājums – kāpēc čeki netiek automātiski jau nosūtīt VID, kādēļ apmeklētājam tas ir jānorāda pirms samaksāšanas, vai vēlas, lai čeks tiek iesniegts VID? Komentāros gan atbild, ka, ja pacients nestrādā, iespējas izdevīgāk šo čeku iesniegt dzīvesbiedram, kurš ir darba attiecībās.