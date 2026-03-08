Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta? 1

Pēc spriedzes saasināšanās Tuvajos Austrumos un militārajiem notikumiem Irānā pasaules energoresursu tirgos pieaugusi nervozitāte, un tas ātri atspoguļojies arī Latvijā – degvielas cenas benzīntankos sākušas kāpt. Daudzi autovadītāji gan uzdod loģisku jautājumu – kāpēc cenas pieaug tik strauji, ja degviela, kas atrodas uzpildes stacijās un noliktavās, bieži vien ir iepirkta jau iepriekš?

TV24 raidījumā “Dienas personība” ekonomists, EKA Maģistru programmas direktors Edgars Čerkovskis skaidro, ka katrs degvielas tirgotājs var noteikt tādu cenu, kādu tas vēlas.

“Te ļoti daudz kas ir atkarīgs no pieprasījums. Diemžēl bieži vien šādi konflikti izraisa šo cenu kāpumu,” norāda Čerkovskis.

Viņš norāda, ka lielu lomu spēlē arī tas, kā reaģē patērētāji. Jo vairāk cilvēku sāk veidot degvielas uzkrājumus, jo ātrāk un augstāk kāps degvielas cenas: “Šādi notikumi tiek izmantoti, lai šīs cenas paaugstinātu, tā tas strādā.”

