"Latvijā pārāk daudz kas tiek aizliegts!" Neskaitāmi autovadītāji saskaras ar kaitinošu problēmu automazgātavā "PUTO"
Katram pakalpojumam, ko mēs saņemam, ir savi noteikumi, ko patērētājiem ir jāņem vērā. Taču realitātē diemžēl ne vienmēr tā notiek. Kāds ko nepamana vai varbūt vienkārši ignorē, radot neērtības citiem.
“Cepiens” par kārtības neievērošanu “PUTO” automazgātavā sācies sociālajos medijos, kur kāds autovadītājs raksta: “Katru dienu prātoju, kādēļ cilvēki ir tik bezkaunīgi un patmīlīgi? Nupat nostāvēju 15 minūtes rindā “Puto” automazgātavā, jo vairākas mašīnas aizdomīgi ilgi pavadīja laiku mazgāšanas zonā. Braucot uz brīvo vietu, pa logu redzēju, ka vairāki pamuļķi ar savām līdzpaņemtajām lupatām un birstēm nesteidzīgi tīra savas grabažas… Reāli izbesīja.”
Citu autovadītāju reakcija gan nav tik viennozīmīga. Daudzi arī norāda, ka bez birstēm un lupatām mašīnu esot patiešām grūti nomazgāt.
“Tad izsauc spaiņa un sūkļu apsardzi. Ja kaut kas nepatīk, ir tak pieejamas automazgātavas, kur pašam nav no savas “grabažas” jālien laukā. Atradis problēmu.”
“Nelietošu un tu gaidīsi 3 stundas. Kāpēc? Jo es mierīgi gaidīšu mazgātavā kamēr visi piekaltušie netīrumi atmirks līdz robežai, kad tos varēs noskalot bez birstes vai sūkļa izmantošanas. Putu kārta ik pēc 20 minūtēm un mierīgi gaidīšu. Derēs? Būs labāk?”
“Koooo, veselas 15 minūtes no tavas dzīves?!? Diemžēl apraides brīdinājums šorīt neatnāca, ka grasies doties mazgāt savu limuzīnu. Tāpēc bezkaunīgie un patmīlīgie pamuļķi ar savām grabažām bija atļāvušies aizņemt automazgātuves.”
“Es vienmēr mazgāju ar sūkli, jo citādi baltu mašīnu nemaz nevar dabūt baltu!”
“Nekad neesmu sapratis to aizliegumu lietot sūkli vai birsti. Bet toties esmu atradis pašapkalpošanās mazgātavu, kur ir birste pieejama. Citādi jau sūdu nonazgāsi netīru auto.”
“Nu, man vakar bija jāgaida kamēr savu auto nomazgās ļoti izskatīgs vīrietis. Nemaz nedusmojos, bet apbrīnoju dupsi, kas grozās priekšā. Ar to gribēju teikt, ka dažas situācijas ir vienkārši jāpieņem, visus nepārmācīsi.”
“Izmantot savas lupas šajās mazgātuves ir aizliegts. Kas tieši nav saprotams?”
“Varbūt tomēr kaut kur citur būtu jābrauc tam, kurš nejēdz izmantot mazgātuvi atbilstoši noteikumiem?”
“Ļoti daudziem vienkārši šķiet, ka viņi ir paši svarīgākie un viņiem nemaz neinteresē citu labklājība. Man arī ar melnu auto ir pàrliecība, ka ar pliku ūdenspistoli bez kontakta normāli nomazgāt auto nevar. Aizbraucu lielumu noskalot, arkas un diskus paskalot. Ja gribas smuki tīru, braucu prom lēnu garu savā nodabā ar sūkli un spaini mazgāt.”
