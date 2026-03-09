“Pat vienam tētim, kurš palika bāls no stresa…” Mazo pacientu vecāki aizkustināti par Bērnu slimnīcā piedzīvoto 0
Nonākot jebkurā slimnīcā, ir tik lieliski, ja tur sastopam empātiskus, zinošus un līdzjūtīgus darbiniekus, kuri gatavi par mums parūpēties. Šķiet, īpaši svarīgi tas ir bērnu slimnīcās, jo mazajiem pacientiem taču mēdzot sāpēt vairāk nekā pieaugušajiem.
Patiess prieks lasīt kādu diskusiju soctīklā “Threads”, kur mazo pacientu vecāki velta atzinīgus vārdus Bērnu slimnīcā piedzīvotajam. Viņuprāt, šī slimnīca uzskatāma par paraugu, kam būtu vērts censties mēģināt līdzināties arī citām medicīnas iestādēm.
Līga raksta: “Katru reizi, kad sanāk būt BKUS uzņemšanā nepamet pārdomas – kāpēc tā nevar būt pieaugušo slimnīcās Rīgā?!
Organizēti, saprotami un cieņpilni, un mierīgi, cik nu iespējams šādās vietās.”
Arī citi komentētāji ir noskaņoti pozitīvi un līdzīgi uzteic pieeju tieši šajā slimnīcā.
“Jā, tagad tur ir izcili organizēta plūsma, novirzīšana un palīdzības sniegšana. Tiem, kas sakārtoja procesus, visu cieņu.”
“Pat vienam tētim, kurš palika bāls varbūt no stresa, bez nekādas prasīšanas pienāca klāt ar ūdens glāzi, piedāvāja asinsspiedienu izmērīt. Lūk, tā ir attieksme! Arī reģistratūrā uz poliklīniku, noskanē vecāku dokumentu un esi pieteicies.”
“Tieši šī iemesla dēļ ļoti patīk konsultācijas BKUS, viss ir pārdomāti. Nav bardaka.”
“Mēs ar mazāko dēliņu BKUS uzņemšanā bijām bieži ciemiņi. Neskatoties uz cilvēku daudzumu, kas tur apgrozās – tiešām varu teikt, ka organizētība un pieeja ir uz visiem 100%!”
“Es tieši par šo pašu, ka pat pīķa stundās visu saorganizē ļoti operatīvi. Bēbīšus ļoti ātri novirza uz lieliskajiem observācijas boksiem, traumpunkta pacientus prom atsevišķi, lai nepieķer no vīrusniekiem kaut ko. Pat, ja jāgaida, ūdens pieejams un pat tā vide visa tāda mierpilna. Pēc BKUS uzņemšanas nonākot tajā pašā Stradiņu uzņemšanā, jēeeziņ..”
“Es teiktu vēl labāk, bija manas emocijas, kad 1x nokļuvām uzņemšanas nodaļas omulīgajā palātā. Tiešām miers, pat gaismas var saredzēt kā nākas. Ļoti klusi un mierīgi nāk uz apskatēm medpersonāls. Tiešām wowww!”
“Es arī, kad ar mazo tur nonācu pirmo reizi, biju panikā. Līdz tam ne reizi nebiju bijusi slimnīcā. Bet kad sastapu BKUS personālu, manī vienkārši iestājās miers. Zināju, ka esam drošībā. Visu cieņu personālam un pārējiem, kuri ir radījuši tik brīnišķīgu vidi tur.”
“Jā, beidzot tur ir kārtība. Pirms kādiem 5/6 gadiem sanāca ar jaunāko meitiņu būt tur un bija murgs. Sēdējām uzņemšanā 12 stundas, ar 39 temperatūru uz cietā krēsla. Bērns noguris, grib čučēt un guļ man klēpī. Kāds cits maziņš nolikts uz grīdas gulēt, mammas džemperis pagalvī. Neviens netic, kad stāstu. Turpat sēžot, uzlika sistēmu, iedeva nurofen un vemšanas šālīti. Noņēma analīzes. Vienos naktī lūdzos, lai vīrs mūs savāc un ved mājās. Jo analīzes bij noņemtas, ģim ārsts vēlāk izrakstīja AB.”
“Laba attieksme ir arī Duntes ielā. Organizēti, ar cieņu. Ir pat pie kases gumijas kur iespraust kruķus. Pārējās gan kā paveicās. Vēl ļoti laba attieksme ir arī pret tuberkulozes slimniekiem Sauriešos un arī Rīgā Lielvārdes ielā. Bija neliela pieredze. Bija jāiet pie slimnieka Sauriešos un pēc tam uz Lielvārdes ielu pavadīt. Kādi tur ir darbinieki… Vismaz tie kurus satiku ir zelts.”