Foto: Ss.com

TESTS. Vai atpazīsi auto pēc iesaukām, ko tiem devuši paši latvieši? Tikai retais iegūst vismaz 90% 0

kokteilis.lv

Latvieši prot izdomāt labas iesaukas automašīnām. Vai zini, kura automašīna tiek dēvēta par ‘cigāru’, kura par ‘delfīnu’?  Izpildi testu un pārbaudi savu zināšanu vai nezināšanas līmeni!

Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Šie produkti var padarīt tevi smaržīgu vai… nepievilcīgu! Uzzini, ko ēst, lai smaržotu labāk
“Vai dzimumtieksmes apmierināšana ir iekļauta cenā?” Masieres dalās pieredzē, kas notiek aiz kabineta durvīm
Lasīt citas ziņas

Tests sagatavots pēc diskusijas portālā Reddit.com.

Kā mēdz saukt Audi 80?

1 no 10
TV24
Izrādās, ka mēs savā ziņā paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta?
Drošības iestādes brīdina par riskiem saistībā ar lielveikala būvēšanu Berģos – kāds ir iemesls?
TV24
Pētnieks par Putina režīma stabilitāti: Kopējo tendenci varētu vērtēt pozitīvi
VIDEO. “Puķes nesadalīja?” Autovadītāji kārtīgi izvicina dūres Lubānas rotācijas aplī
VIDEO. “Skats, ko ieraudzīju atverot durvis…” Izdemolēta kamaniņu braucēja Rubeņa dzimtas māja
Mājas
Tulpes stāvēs daudz ilgāk: daži vienkārši triki, kas glābs tavu 8. marta pušķi
“Nav te nekādas frontes līnijas, cilvēki turpina sauļoties,” latvieši Dubaijā par to, kā tiek dramatizēta situācija
Kura ir vecākā upe uz Zemes? Tā bija jau pirms dinozauriem un joprojām ir turpat
VIDEO. Ko tādu nevar publicēt nejauši! Kremlis izplata Putinam neglaimojošu video
Viss sākās vien ar beigušos tualetes papīru “Spice Home”… Sievietes dusmas beidzas ar policijas uzmanību
Veselam
Kāpēc veikalā pirktie āboli ir spīdīgi un nedaudz lipīgi? Vai tie nekaitē veselībai un tos ir droši ēst?
Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
VIDEO. Pārsteigums autoservisā: elektroauto nodalījumā atrod piecus lapsēnus
No 12. marta Latviešu biedrības namā ikviens varēs iemūžināt siltas atmiņas un atstāt piemiņas vārdus izcilajam Jānim Streičam
TV24
Vai Putins kādā brīdī būs spiests piekāpties? Rajevs sniedz visai skarbu vērtējumu par pašreizējo kara gaitu
FOTO. “Puķes nedziedē zilumus!” Rīgā noticis “Centrs Marta” rīkotais Sieviešu solidaritātes gājiens
TV24
Medvedevs atkal “izšāvis ko gudru” par Trešo pasaules karu, “uzkrītot virsū” Trampam
Jaunā darba nedēļa sāksies ar sauli un siltumu, bet upēs turpināsies satraucošais palu process
Iespējams karš nemaz tik drīz nebeigsies! Nopludinātos dokumentos atklāts Krievijas turpmākais scenārijs, tostarp tas, cik ilgi Putins gatavs karot
Kokteilis
“Saules mūžu jums!” Latvijas vīrieši ar ziediem un muzikāliem pārsteigumiem sveic sievietes svētkos
Šie produkti var padarīt tevi smaržīgu vai… nepievilcīgu! Uzzini, ko ēst, lai smaržotu labāk
VIDEO. Pie Kostjantinivkas karavīru glābšanā iesaista robotus
Horoskopi 9. martam. Šodien pieļauta kļūda var par sevi atgādināt vēl ilgi
“Ir notikušas vēlēšanas.” Irānā izraudzīts nākamais augstākais līderis
TV24
Slaidiņš: Šis ir labs rādītājs. Ja tā turpināsies, tas var liecināt, ka krieviem ir problēmas
Dāmas par dalību samaksāja iespaidīgu summu, bet pretī saņēma drausmīgu haosu… Sieviešu rallija dalībnieces asi kritizē pasākuma organizatorus
“Kā viņš piereģistrē Rimčikā?” Sabiedrībā uzvirmo diskusijas, kā ikdienišķās situācijās klājas mūsu prezidentam
TV24
Šiem cilvēkiem nav liela finanšu pratība, ja viņi netiek galā ar matemātikas eksāmenu; Šadurskis ir nikns