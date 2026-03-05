TESTS. Vai atpazīsi auto pēc iesaukām, ko tiem devuši paši latvieši? Tikai retais iegūst vismaz 90% 0
Latvieši prot izdomāt labas iesaukas automašīnām. Vai zini, kura automašīna tiek dēvēta par ‘cigāru’, kura par ‘delfīnu’? Izpildi testu un pārbaudi savu zināšanu vai nezināšanas līmeni!
Tests sagatavots pēc diskusijas portālā Reddit.com.
Kā mēdz saukt Audi 80?
1 no 10