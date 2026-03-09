Padomju Savienība sabruka līdzīga iemesla dēļ! Krievijas opozicionārs brīdina, ka karš Irānā var sagraut Putina režīmu 0
Krievijas opozicionārs Genādijs Gudkovs uzskata, ka pēc spriedzes saasināšanās Irānā pasaulē var sākties jauna bruņošanās sacensība, kas ilgtermiņā var radīt nopietnas sekas arī Krievijai, vēsta Dialog.ua.
Viņš atgādināja, ka Padomju Savienība sabruka, jo nespēja izturēt bruņošanās sacensību ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Pēc politiķa domām, pastāv iespēja, ka mūsdienu Krievija var piedzīvot līdzīgu likteni. Viņaprāt, konflikts Tuvajos Austrumos var kļūt par notikumu, kas uzsāks Krievijas Federācijas pastāvēšanas ilguma “atpakaļskaitīšanu”.
Šādu prognozi Gudkovs izteica intervijā Vasilijam Golovanovam YouTube kanālā.
Bijušais Krievijas Valsts domes deputāts skaidroja arī, kādi izaicinājumi varētu rasties Ukrainai saistībā ar karu Irānā un kā tos varētu risināt.
“Ja kādu iemeslu dēļ ASV palīdzība Ukrainai vājinātos, tad ir vēl vairāk jārunā ar Eiropu, lai tā šajā periodā nodrošinātu vēl plašākas ieroču, munīcijas un tehnikas piegādes. Es domāju, ka problēmas risinājums meklējams tieši šajā virzienā. Savukārt par to, ka Kremlī šī situācija izraisījusi satraukumu, man nav šaubu,” sacīja Gudkovs.
Pēc viņa teiktā, Vladimirs Putins publiski turpinās demonstrēt pārliecību, taču realitāte var radīt spriedzi pašā Kremļa varas struktūrā.
“Šī spriedze tur pieaugs, jo aizvakar bija Sīrija, vakar Venecuēla, šodien Irāna. Bet kas būs rīt? Tas ir jautājums, kas ir pilnīgi pamatots. Var gadīties arī tā, ka Rietumi līdz kādam brīdim šaubījās par savu spēku, bet drīzumā šīs šaubas pazudīs. Mēs jau redzam, ka Polija runā par kodolieročiem, Vācija par visas Eiropas kodolieroču sistēmu, un arī Francija un Lielbritānija nav palikušas malā no šī procesa,” sacīja Gudkovs.
Politiķis piebilda, ka kodolbruņošanās sacensība nav vēlama, taču vēsture rāda, ka tieši tā kļuva par vienu no galvenajiem faktoriem, kas noveda pie Padomju Savienības sabrukuma.
“Protams, kodolieroču sacensība nav laba lieta, taču mēs atceramies, kāpēc sabruka Padomju Savienība — tā pārslogoja sevi bruņošanās sacensībā. Tas ir objektīvs fakts. Šodien Putina režīms ekonomiski un politiski ir vājāks nekā bija Padomju Savienība, tāpēc pārslodze karā un bruņošanās sacensībā Putinam var iestāties ļoti ātri,” prognozēja Krievijas opozicionārs.