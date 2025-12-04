Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”;@JurgisLiepnieks

“Šo visu plānots vest uz izgāztuvi…” PSKUS atbild uz Liepnieka kritiku par jaunā korpusa saules paneļiem 10

19:52, 4. decembris 2025
Jurģis Liepnieks sociālo mediju platformā “X” publicējis fotogrāfiju ar to, kā pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) tiek glabāti saules paneļi topošajam korpusam, norādot, ka paneļus plānots vest uz izgāztuvi, jo tos izmantot vairs nevarēs.

Liepnieks, publicējot fotogrāfiju ar saules paneļiem, rakstīja: “(..) tā Stradiņos tiek glabāta aparatūra (saules paneļi) kas domāti topošajam korpusam. Tagad gan VNIA par to atbild. Šo visu plānots vest uz izgāztuvi un pirkt jaunu, jo šo jau vairs izmantot nevarēs. Kāpēc? Nu tāpēc, ka tā izdomāja.”

Cilvēki, protams, reaģēja uz šādu ierakstu, izsakot savas domas!

Atbildi parādā nepalika arī PSKUS pārstāvji, norādot, ka konkrētie paneļi neesot jauni un tos nav plānots izmest.

“Paldies par vērību. Paneļi nav jauns materiāls – tie ir pārņemti no iepriekšējā būvnieka SIA “Velve” laika un slimnīcai tika nodoti tieši šādā iepakojumā pēc līguma pārtraukšanas. Tiem paredzēta ārējā uzglabāšana, kas nav pretrunā to tehniskajam pielietojumam, jo ekspluatācijā saules paneļi tāpat atrodas ārā. Paneļi ir marķēti, saglabāti ar aizsargplēvi, nav bojāti un nav plānots tos utilizēt – VNĪ tos paredz izmantot A2 korpusa būvdarbu pabeigšanai.”

Liepnieks vēlējās arī noskaidrot, vai jaunā iepirkuma noteikumos ir noteikts, ka nākošajam būvniekam ir jāizmanto šie saules paneļi.

Būvkompānija SIA “Velve” LA.LV redakcijai norādīja: “Iekārtas pasūtītājam (PSKUS) tika nogādātas objektā un nodotas 2022. gada aprīlī. Līdz brīdim, kad būvniekam lika atstāt objektu, būvnieks rūpējās par iekārtu uzglabāšanu. Attēlā redzams, ka izkritušā paneļa svaru nav noturējis iepakojums, kurš apkārtējās vides iedarbībai ir pakļauts jau vairākus gadus. Kas notiks ar pārējiem paneļiem, ja šīs iekārtas pamestas stāvēs vēl vairākus gadus un neviens neuzņemsies atbildību par to drošu uzglabāšanu?”

Foto: “Velve”
