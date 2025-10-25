“Endziņa kungs ir neitralizēts, apmuļķots un ievilināts lamatās,” Liepnieks nosauc lietas īstajos vārdos 0

LA.LV
16:45, 25. oktobris 2025
Viedokļi

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš atstās amatu organizācijā pēc viņa apstiprināšanas Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāja amatā, aģentūrai LETA apstiprināja Endziņš.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk 1
TV24
Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidroja, ka plāno atstāt darbu LTRK, jo jaunajā amatā sagaidāms liels darba apmērs un ilgtermiņa iesaiste.

“Sauksim lietas īstajos vārdos – Endziņa kungs ir neitralizēts, apmuļķots un ievilināts lamatās. Viņš dodas uz izeju, viņam ir sagatavots viss, lai Siliņa pēc tam varētu teikt, ka ir devusi iespēju viņam, bet nekas nenotika. Tāds ir viņu plāns! Koalīcija varēja Saeimā sanākt un nobalsot, ieceļot viņa par vicepremjeru. Nabaga cilvēks, viņš ir apmuļķots!” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās Jurģis Liepnieks, politisko procesu apskatnieks, rakstnieks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Veselam
Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
Veselam
Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs

Tāpat Endziņš sacīja, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai esošais vadītājs – Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs – turpmāk būs vadītāja vietnieks, savukārt grupas esošais vadītāja vietnieks – LTRK prezidents Aigars Rostovskis – turpinās darbu kā grupas loceklis.

Endziņš arī norādīja, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāju amatā ieceļ ar Valsts kancelejas rīkojumu. Savukārt Valsts kancelejā aģentūrai LETA šobrīd neatklāja, kad varētu tikt pieņemts attiecīgais rīkojums.

Stājoties jaunajā amatā, Endziņš kā galveno mērķi plāno izvirzīt, lai sabiedrība un uzņēmēji viena gada laikā varētu redzēt progresu birokrātijas mazināšanā, savukārt trīs gadu laikā – nodrošināt, ka birokrātiskā sloga līmenis Latvijā ir zemākais Baltijas valstu vidū, un uzņēmēji kā galveno problēmu nenorādītu birokrātiju.

Viņš piebilda, ka ir svarīgi veikt funkciju auditu, lai identificētu tās, kuru pastāvēšana ir būtiska, un tās, kuru lietderība būtu pārskatāma. Aptaujā paredzēts noskaidrot sabiedrības un uzņēmēju viedokli par to, kur ir lielākās problēmas.

Tāpat Endziņš minēja, ka viens no pirmajiem uzdevumiem būs izveidot mājaslapu, kurā sabiedrība un priekšlikumu iesniedzēji varēs sekot līdzi rīcības grupas darbam, iesniegtajiem priekšlikumiem un to īstenošanas gaitai.

Viņš pozitīvi vērtē tos birokrātijas mazināšanas priekšlikumus, kas līdz šim ir pieņemti, bet norādīja, ka izvirzītais 21 priekšlikums nenosedz pat 0,1% no visas birokrātijas.

Endziņš piebilda, ka galvenos mērķus un uzdevumus ceturtdien plānots pārrunāt Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai sēdē.

Reklāma
Reklāma

Tāpat Endziņš pauda uzskatu, ka rīcības grupā pie jautājumiem, kas ir saistīti ar regulējumu, vajadzētu piesaistīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

Jautāts, vai ir jau zināms, kurš turpmāk būs LTRK valdes priekšsēdētājs, Endziņš norādīja, ka ceturtdien LTRK padome lems, kā turpmāk tiks organizēta LTRK darbība. Viņš arī sacīja, ka LTRK padome tuvākajā laikā lems par jauna valdes priekšsēdētāja izraudzīšanos.

Jau ziņots, ka pirmdien, 13. oktobrī, koalīcija vienojās, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadību pārņems Endziņš.

Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 2025. gada 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

LTRK ir apvienojušies gandrīz 6000 biedru – visu Latvijas reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Latvija varētu bankrotēt jau pēc 3 gadiem!” Biedējoši prognozē LDDK prezidents Andris Bite
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
“Tas ir neizbēgami, bet neviens par to negrib runāt!” Liepnieks skaidri pasaka, par ko jāuztraucas, un tā nav Stambulas konvencija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.