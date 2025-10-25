“Endziņa kungs ir neitralizēts, apmuļķots un ievilināts lamatās,” Liepnieks nosauc lietas īstajos vārdos 0
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš atstās amatu organizācijā pēc viņa apstiprināšanas Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāja amatā, aģentūrai LETA apstiprināja Endziņš.
Viņš skaidroja, ka plāno atstāt darbu LTRK, jo jaunajā amatā sagaidāms liels darba apmērs un ilgtermiņa iesaiste.
“Sauksim lietas īstajos vārdos – Endziņa kungs ir neitralizēts, apmuļķots un ievilināts lamatās. Viņš dodas uz izeju, viņam ir sagatavots viss, lai Siliņa pēc tam varētu teikt, ka ir devusi iespēju viņam, bet nekas nenotika. Tāds ir viņu plāns! Koalīcija varēja Saeimā sanākt un nobalsot, ieceļot viņa par vicepremjeru. Nabaga cilvēks, viņš ir apmuļķots!” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās Jurģis Liepnieks, politisko procesu apskatnieks, rakstnieks.
Tāpat Endziņš sacīja, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai esošais vadītājs – Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs – turpmāk būs vadītāja vietnieks, savukārt grupas esošais vadītāja vietnieks – LTRK prezidents Aigars Rostovskis – turpinās darbu kā grupas loceklis.
Endziņš arī norādīja, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāju amatā ieceļ ar Valsts kancelejas rīkojumu. Savukārt Valsts kancelejā aģentūrai LETA šobrīd neatklāja, kad varētu tikt pieņemts attiecīgais rīkojums.
Stājoties jaunajā amatā, Endziņš kā galveno mērķi plāno izvirzīt, lai sabiedrība un uzņēmēji viena gada laikā varētu redzēt progresu birokrātijas mazināšanā, savukārt trīs gadu laikā – nodrošināt, ka birokrātiskā sloga līmenis Latvijā ir zemākais Baltijas valstu vidū, un uzņēmēji kā galveno problēmu nenorādītu birokrātiju.
Viņš piebilda, ka ir svarīgi veikt funkciju auditu, lai identificētu tās, kuru pastāvēšana ir būtiska, un tās, kuru lietderība būtu pārskatāma. Aptaujā paredzēts noskaidrot sabiedrības un uzņēmēju viedokli par to, kur ir lielākās problēmas.
Tāpat Endziņš minēja, ka viens no pirmajiem uzdevumiem būs izveidot mājaslapu, kurā sabiedrība un priekšlikumu iesniedzēji varēs sekot līdzi rīcības grupas darbam, iesniegtajiem priekšlikumiem un to īstenošanas gaitai.
Viņš pozitīvi vērtē tos birokrātijas mazināšanas priekšlikumus, kas līdz šim ir pieņemti, bet norādīja, ka izvirzītais 21 priekšlikums nenosedz pat 0,1% no visas birokrātijas.
Endziņš piebilda, ka galvenos mērķus un uzdevumus ceturtdien plānots pārrunāt Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai sēdē.
Tāpat Endziņš pauda uzskatu, ka rīcības grupā pie jautājumiem, kas ir saistīti ar regulējumu, vajadzētu piesaistīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.
Jautāts, vai ir jau zināms, kurš turpmāk būs LTRK valdes priekšsēdētājs, Endziņš norādīja, ka ceturtdien LTRK padome lems, kā turpmāk tiks organizēta LTRK darbība. Viņš arī sacīja, ka LTRK padome tuvākajā laikā lems par jauna valdes priekšsēdētāja izraudzīšanos.
Jau ziņots, ka pirmdien, 13. oktobrī, koalīcija vienojās, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadību pārņems Endziņš.
Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 2025. gada 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
LTRK ir apvienojušies gandrīz 6000 biedru – visu Latvijas reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības.