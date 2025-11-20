ASV nodod Ukrainai savu redzējumu par kara noslēgumu un vienojas par termiņu miera plāna parakstīšanai 40
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis no ASV puses oficiāli saņēmis plāna projektu, kas varētu aktivizēt diplomātiju, paziņoja Ukrainas prezidenta birojs, norādot, ka puses vienojušās strādāt pie plāna punktiem.
“Ukrainas prezidents oficiāli saņēma no Amerikas puses plāna projektu, kas, saskaņā ar amerikāņu puses vērtējumu, var aktivizēt diplomātiju,” teikts paziņojumā.
“Ukrainas prezidents izklāstīja principiālos pamatus, kas ir svarīgi mūsu tautai, un šodienas tikšanās rezultātā viņi vienojās strādāt pie plāna punktiem, lai ar to varētu panākt cienīgu kara noslēgumu,” teikts biroja paziņojumā, kas ceturtdien publicēts platformā “Telegram”.
Kopš pirmajām Krievijas iebrukuma sekundēm Ukraina cenšas panākt mieru un atbalsta visus saturīgos priekšlikumus, kas var pietuvināt reālu mieru, norādīja birojs.
“Ukraina jau kopš šā gada sākuma atbalsta [ASV] prezidenta [Donalda] Trampa priekšlikumus, lai izbeigtu asinsizliešanu. Esam gatavi arī tagad konstruktīvi sadarboties ar Amerikas pusi un mūsu partneriem Eiropā un pasaulē, lai rezultāts būtu miers,” teikts paziņojumā.
Zelenskis ceturtdien tikās ar ASV armijas ministru Denu Driskolu un ģenerāļiem. Trampa administrācija izvērsusi centienus atsākt dialogu par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu, un tikšanās notika šo centienu ietvaros.
Ukrainas prezidents sagaida, ka tuvākajās dienās ar Trampu apspriedīs pieejamās diplomātiskās iespējas un galvenos punktus, kas nepieciešami mieram, paziņoja Zelenska birojs.
Zelenskis piekritis strādāt pie ASV un Krievijas izstrādātā miera plāna
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir devis piekrišanu sākt diskusijas par miera plānu, kas izstrādāts ar ASV un Krievijas līdzdalību, atsaucoties uz anonīmiem ASV un Ukrainas amatpersonu avotiem, ziņo medijs “Axios”.
Kā vēstīts, ceturtdien Kijivā Zelenskis tikās ar ASV armijas ministru Denu Driskolu, kurš viņam arī nodeva miera plāna projekta kopiju. Tiek ziņots, ka sarunā prezidents izrādījis gatavību sadarboties ar Donalda Trampa administrāciju, lai kopīgi strādātu pie jauna risinājuma kara izbeigšanai Ukrainā.
Viena no amerikāņu amatpersonām norādījusi, ka abu pušu pārstāvji vienojušies par konkrētiem termiņiem, līdz kuriem dokumentam jābūt parakstītam. Vēl kāds avots apgalvo, ka sākotnēji Driskola vizīte bijusi saistīta tikai ar militāru sadarbību, taču vēlāk viņam lūgts uzsākt sarunas ar Zelenski Trampa sūtņa Vitkofa un ASV valsts sekretāra Marka Rubio vārdā.
“Lēmums ir mēģināt kopīgi strādāt, lai padarītu mieru iespējamu,” norādījusi kāda Ukrainas amatpersona.
Tikmēr ASV administrācija, pēc “Axios” teiktā, cenšas pārliecināt gan Ukrainu, gan Eiropas partnerus, ka plāns ir aktīvs dokuments – tas vēl tiek izstrādāts un saskaņots, un tajā tiks iekļautas arī Ukrainas un Eiropas pozīcijas.
Šī paša rīta sarunā Trampa īpašais pārstāvis Vitkofs zvanījis Vācijas ārlietu ministram Johanam Vādefūlam, uzsverot, ka piedāvātais miera modelis esot ideju ietvars, kurā ietvertas arī Ukrainas un Krievijas intereses. Vitkofs norādījis: “Ja kādai pusei nepatīk kāda daļa no plāna, tā to var darīt zināmu, un mēs centīsimies rast kompromisu.”
Tomēr viens no saspīlējuma punktiem ir tas, ka plāna sākotnējā izstrādē nav iesaistītas Eiropas valstis, bet Ukraina sarunām piesaistīta tikai pēc plašākām ASV un Krievijas pārstāvju konsultācijām.
Tāpat viens no ASV amatpersonu minētajiem aspektiem ir Ukrainas iekšējās problēmas – korupcijas skandāli un grūtības frontē – kas varot padarīt Zelenski nedaudz pielaidīgāku pret sarežģītiem kompromisiem miera vārdā.