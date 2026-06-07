Paradokss virtuvē: pieci produkti, kurus nekādā gadījumā nedrīkst mazgāt izlietnē 2
Dažkārt mēs esam pārāk kārtīgi, rūpējoties par virtuves tīrību, taču izrādās, ka ierastā produktu skalošana izlietnē var sniegt pretēju efektu.
Tā vietā, lai uzlabotu higiēnu, jūs varat nejauši izplatīt bīstamas baktērijas uz blakus esošajām virsmām, inficēt gatavos produktus vai vienkārši sabojāt ēdiena kvalitāti un uzturvērtību.
Uztura speciālisti un pārtikas drošības eksperti nosauc piecus produktus, kurus labāk atstāt neizmazgātus, un iesaka drošākas alternatīvas.
Centieni visu padarīt sterilu reizēm rada vairāk problēmu nekā ieguvumu.