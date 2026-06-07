Foto. pexels.com

Paradokss virtuvē: pieci produkti, kurus nekādā gadījumā nedrīkst mazgāt izlietnē 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:41, 7. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Dažkārt mēs esam pārāk kārtīgi, rūpējoties par virtuves tīrību, taču izrādās, ka ierastā produktu skalošana izlietnē var sniegt pretēju efektu.

Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Kokteilis
FOTO. Nekad vēl tik daudz informācijas nav bijusi publiskota – kā slepenībā un nošķirtībā tiek audzināti Putina dēli 23
Visums izvēlējies savus favorītus! Astrologi nosauc 4 zodiaka zīmes, kurām rīt gaidāma īpaša veiksme
Lasīt citas ziņas

Tā vietā, lai uzlabotu higiēnu, jūs varat nejauši izplatīt bīstamas baktērijas uz blakus esošajām virsmām, inficēt gatavos produktus vai vienkārši sabojāt ēdiena kvalitāti un uzturvērtību.

Uztura speciālisti un pārtikas drošības eksperti nosauc piecus produktus, kurus labāk atstāt neizmazgātus, un iesaka drošākas alternatīvas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Reaģējot uz namu pārvaldnieka bezdarbību, jelgavnieki mājas pagalmā ieved neparastu “pļaujmašīnu”
“Ak, mans Dievs!” Baidens lauž klusumu un pasaka visu, ko domā par Trampu
Kokteilis
VIDEO. Kulbergam draugi dzimšanas dienā sarūpējuši unikālu “premjera izdzīvošanas komplektu”

Centieni visu padarīt sterilu reizēm rada vairāk problēmu nekā ieguvumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šīs vistas gaļas daļas ir viskaitīgākās – no tām būtu noteikti jāatsakās
Veselam
Vieni teju jau mirst, citi – vienkārši iedzer zāļu tēju. Kāpēc dažiem cilvēkiem saaukstēšanās ir grūts pārbaudījums?
Veselam
Kāpēc avokado jāēd kopā tieši ar tomātu? Uztura speciālists nosauc orgānu, kas no tā gūst milzu labumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.