"Krievija aizstāvēs sevi." No Maskavas izskan draudu retorika Somijas un Baltijas virzienā
Bijušais Krievijas aizsardzības ministrs un pašreizējais Krievijas Drošības padomes vadītājs Sergejs Šoigu paziņoja, ka valstij ir tiesības uz “pašaizsardzību” bezpilota lidaparātu uzbrukumu laikā.
Šoigu brīdinājis Somiju un Baltijas valstis, ka Krievija aizstāvēsies, atbildot uz Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, atsaucoties uz “TASS”, informē medijs “Unian”.
Publikācijā norādīts, ka, pēc Šoigu teiktā, bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijai iemesls ir vai nu neefektīvs pretgaisa aizsardzības darbs, vai arī Somija un Baltijas valstis apzināti nodrošina savu gaisa telpu šim nolūkam.
Krievijas Drošības padomes vadītājs uzsvēra, ka, ja tiek izmantota otrā iespēja, tad stājas spēkā ANO Hartas 51. pants.
“Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām stājas spēkā ANO Hartas 51. pants par valstu neatņemamajām tiesībām uz pašaizsardzību bruņota uzbrukuma gadījumā,” sacīja Šoigu.
Hartas 51. pants nosaka neatņemamas tiesības uz individuālu vai kolektīvu pašaizsardzību gadījumā, ja pret kādu no dalībvalstīm tiek veikts bruņots uzbrukums.