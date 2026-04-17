“Mums būs jākaro!” NATO darbinieks Mirbahs caur puķēm nerunā un atklāj skaudro patiesību 128

0:11, 18. aprīlis 2026
Aivis Mirbahs, NATO multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks, TV24 raidījumā informē, ka mēs pārlieku fokusējamies uz NATO 5. pantu, bet svarīgāks par to ir NATO 3. pants.

“Mums būs jākaro!” NATO darbinieks Mirbahs caur puķēm nerunā un atklāj skaudro patiesību 128
Viņš stāsta, ka 3. pantā ir rakstīts, ka katra valsts atbild par savu aizsardzības sagatavošanu. Tas sevī ietver gan bruņoto spēku sagatavošanu, gan kritiskās infrastruktūras nodrošināšanu, gan civilmilitārās sadarbības nodrošināšanu.

“Līdz ar to, katru reizi, kad mēs sākam runāt par NATO, vispirms mums jāsāk runāt par savu visaptverošo valsts aizsardzību,” teic A. Mirbahs.

“Mums būs jākaro, jo mums ir šāds kaimiņš. Mēs esam ļoti laimīgi kā latvieši, ka mums ir šāda ģeogrāfija un šādā vietā mums Dievs ir ļāvis veidot savas ģimenes un veidot laimīgu dzīvi. Diemžēl mums ir šāds kaimiņš blakus durvīs. Otrais ir šī laika dimensija – mums jākaro būs šovakar. Mums vairs nav laika, katra minūte mums ir svarīga,” tiešs ir A. Mirbahs.

