Šolks aicina mazumtirgotājus nestāvēt pozā, jo laiks iet uz priekšu un situācija ir kritiska Ieteikt







Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Latvijas labums” atklāja, kāda ir situācija Latvijā ar vietējo produktu klātbūtni veikalos, salīdzinot ar mūsu kaimiņzemēm. Kā arī, aicināja mazumtrgotājus neiestāties pozā.

Reklāma Reklāma

“Nevaram apgalvot, ka attiecības starp mazumtirgotāju un produktu piegādātāju jeb mūsu gadījumā ražotāju ir ideālas. Tās ne tuvu tādas nav un diemžēl arī nav bijušas.

Atgriežoties konkrēti pie jautājuma par plānu – pirmie divi punkti, kas tika minēti, tās ir lietas, kuras mēs no ražotāju puses esam jau burtiski pēdējos desmit gadus vairāk vai mazāk cilājuši. Tas ir – lielāka vietējo produktu klātbūtne veikalos, jo, kā zinām, bija pētījumus, kas konstatēja, ka klātbūtne starp Baltijas valstīm gan piena produktiem, gan arī citiem pārtikas produktiem tieši Latvijā ir viszemākā, salīdzinot ar to pašu Igauniju un Lietuvu. To var kurš katrs redzēt, aizbraucot un paskatoties plauktā, kādi piemēram piena produkti un kādi ražotāji ir Igaunijas veikalos un Lietuvas.

Arī procentuāli tas bija aprēķināts, ka 12 līdz 20 procentu vairāk ir vietējo produktu. Ja pie mums ir vidēji pie 60%, precīzi neatceros, varbūt 62%, tad attiecīgi Lietuvā tas ir par 12% vairāk un Igaunijā pat par 20%. Tā situācija būtu steidzami uzlabojama, jo tas, ka mēs konstatējam, ir ļoti labi, bet nekādas rīcības neseko.

Attiecībā par nākamo lietu – tas ir, kā mēs varam izvēlēties un kā mēs varam piedāvāt savus produktus – kādā sortimentā ar bīstamību, ka tas var samazināties. Tas, tomēr, lielā mērā ir tirgotāju pusē. Nav noslēpums, ka atsevišķi mūsu piena produktu ražotāji ir spiesti samazināt sortimentu pēc mazumtirgotāju iniciatīvas, tāpēc ka mēs prasām paaugstināt cenas objektīvu iemeslu dēļ. Nākamais solis, ja jūs nepiekrītat vecajām cenām, tad sadarbība kaut kādā apjomā samazinās. Tā lieta nebūtu pieļaujama.”

Šolks izteica aicinājumu mazumtirgotājiem nestāvēt pozā: “Laiks iet uz priekšu un situācija tieši piena nozarē ir kritiska, jo piena iepirkuma cena pēdējos trijos mēnešos ir pieaugusi jau par astoņiem centiem, bet produktu cenas šobrīd uz visa fona, kas tagad notiek, mēs pacelt diemžēl nevaram. Mēs varam vienīgi pazaudēt sortimentu veikalā un šādu situāciju arī nedrīkstam pieļaut.”