Apmēram 5000 Somijas iedzīvotāju trešdien bija pulcējušies Helsinku centrā pie parlamenta, prasot finanšu ministres atkāpšanos un arī visas valdības demisiju. Foto: Gunta Pāvola

Atvaļinājumu sezonas vidū Somijā plaši protesti pret rasismu valdībā. Kas tam ir par iemeslu?







Gunta Pāvola, “Tepat, Eiropā”, AS “Latvijas Mediji”

Apmēram divarpus stundas ilga demonstrācija ar lozungu “Nulles tolerance: Rasistus ārā no valdības!” trešdien, 19. jūlijā, notika Somijas galvaspilsētā Helsinkos. Pēc policijas ziņām, tajā piedalījās pieci tūkstoši cilvēku.

Kas lika pašā atvaļinājumu sezonas vidū tik neparasti daudziem somiem iziet ielās, prasot zilimelnās valdības atkāpšanos? Vairāki “Latvijas Avīzes” aptaujātie demonstranti minēja, ka jaunā valdība, kuru rekordilgi veidoja šī pavasara vēlēšanās uzvarējusī Nacionālā koalīcijas partija, ir pārkāpusi somu pacietības robežu, sadarbojoties un daudzos jautājumos piekāpjoties galēji labējai Īsteno somu partijai. “Kamēr Īstenie somi bija opozīcijā, varējām izlikties, ka tas nav pa īstam. Tagad vairs nevaram,” teica demonstranti, kas bija ieradušies no Jiveskiles Vidussomijā. “Ja tagad neko nedarīsim, drīz varbūt to vairs nevarēs.”

Prasa finanšu ministres atkāpšanos

Demonstranti skandēja saukļus, pieprasot finanšu ministres Rīkas Purras (Īsteno somu partija) atkāpšanos. Pagājušajā nedēļā Somiju šokēja ziņas, ka ministre jau 2008. gadā rakstījusi atklāti rasistiskus komentārus, savukārt svaigākie komentāri, nosaucot musulmaņu sievietes par “melniem maisiem”, ir no 2019. gada.

Ministre gan palūdza piedošanu, bet Somijas iedzīvotāji šoreiz negrib viņai ticēt. Purras atkāpšanās tiek prasīta arī petīcijā, kas vēl šonedēļ tiks iesniegta parlamentā: nedēļas laikā to parakstījis vairāk nekā 121 tūkstotis Somijas iedzīvotāju.

Opozīcijas partijas pieprasa atsaukt parlamentu no atvaļinājuma uz uzticības balsojumu ministrei, bet vienīgā amatpersona, kas to pēc likuma var darīt, ir parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho. Viņš arī ir Īsteno somu partijas biedrs, un parlamenta atsaukšanu no atvaļinājuma neuzskata par vajadzīgu.

Nacionālās koalīcijas partijas lēmums veidot valdību kopā ar Īstenajiem somiem, Kristīgajiem demokrātiem un Somijas Zviedru partiju ir sabiedrībā izsaucis neparasti spēcīgu reakciju gan dažādu protesta akciju formā, gan arī ar vairāku aktīvu šo partiju biedru izstāšanos. Valdībai jau nācās izvēlēties jaunu ministru nepilnas divas nedēļas amatā sabijušā Īsteno somu Vilhelma Junnilas vietā – par saistību ar labējiem radikāļiem un nacistisku runu dēļ.

Vai rasistiskākā valsts ES?

Demonstrāciju rīkoja privātpersonas, kas paziņojumu par demonstrāciju izlika “Facebook” sešas dienas pirms plānotā pasākuma. “Nebijām gaidījuši tādu cilvēku pieplūdumu,” teica viena no organizētājām. Pavisam īsā laikā esot tikuši atrasti arī runu teicēji. Piemēram, Somijā dzimusī somāļu izcelsmes medmāsa Khadra Sugulle tika uzaicināta uzstāties ar runu uz parlamenta ēkas kāpnēm tikai divas dienas pirms pasākuma. “Es nevarēju nepiekrist,” Sugulle teica Somijas nacionālajam ziņu dienestam “YLE”. Savukārt patvēruma meklētāju pētniece un cilvēktiesību aktīviste Sanna Valtonena uzrunā pie parlamenta ēkas apgalvoja, ka Somija ir rasistiskākā valsts Eiropas Savienībā, jo rasismu šeit esot piedzīvojuši vismaz 63% imigrantu, kamēr ES vidēji – 30%.

Kā uz to visu reaģē Somijas valdība? Nākamajā dienā pēc demonstrācijas, kas skaļi pieprasīja arī valdības demisiju, premjerministrs Peteri Orpo ir devies atvaļinājumā.