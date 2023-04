Foto: FreePik

Spēles noteikumi šodien var mainīties! Horoskopi 4.aprīlim







Auns

Šodien tev būs vajadzīgs gan atbalsts, gan uzmanība. Un tu burtiski dzīsies pēc tā, lai to dabūtu.

Vērsis

Tu ļoti viegli šodien varēsi atrisināt teju vai jebkuru problēmu. Tiesa, lielāko daļu no tām būsi radījis tu pats.

Dvīņi

Šodien tev draud personības dubultošanās. No vienas puses tu gribēsi ievērot aktīvu dzīvesviedu, bet no otras puses – tev būs slinkums pat iziet ārā no mājas.

Vēzis

Tev jārīkojas nesteidzoties, vai arī tu riskē pieļaut dažāda veida kļūdas. Labāk gan šodien būs, ja tu “peldēsi pa straumi”.

Lauva

Ja tev neliek mieru konkurenti un domas par to, tas nozīmē vienu – tev ir jādodas atvaļinājumā un jāpārstāj domāt par lietām, kuras tu nevari mainīt.

Jaunava

Tev liksies, ka šī diena velkas un ir ļoti garlaicīga. Īpaši šādas sajūtas tevi pārņems tad, kad meklēsi veidu kā izklaidēties. Varbūt nav īstais brīdis izklaidēm?

Svari

Protams, katram no mums gribētos darīt visu un tā, lai viss izdodas ar pirmo reizi. Tomēr dažreiz tas nav iespējams. Galvenais, kas no tā jāsecina – ir jāmācās no savām kļūdām.

Skorpions

Spēcīgas jūtas var aizēnot tavu spriestpēju. Tu arī būsi pārņemts ar sajūtām visu ņemt pārāk tuvu sirdij.

Strēlnieks

Iespējams, tu uzskati, ka izdarīji visu, ko varēji. Bet vai tā tiešām ir? Vai nav tā, ka šie ir attaisnojumi tev pašam par to, ka iepriekš biji pārlieku slinks?

Mežāzis

Spēles noteikumi šodien var mainīties. Tev būs tie jāpieņem, lai kā arī tev to negribētos. Centies nesarežģīt šo situāciju vēl vairāk.

Ūdensvīrs

Iespējams, ka tu nezini visus apstākļus, tamdēļ izdarīt secinājumus uzreiz nevajag. Pārliecinies par to, ka tu nekļūdies un tikai tad pieņem lēmumus.

Zivis

Šodien tevi var pievilināt kāds interesants process, kas notiek kaut kur tev blakus. Taču raugi, lai no malas nesāktu izskatīties pārlieku ziņkārīgs.